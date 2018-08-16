В Краснодаре охранники «Галереи» не пустили в здание человека с оружием

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-16T13:38:56+03:00

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Торговый центр «Галерея» в Краснодаре - место известное и популярное. В социальных сетях шутят, если в жизни не хватает эмоций, то можно пойти в «Галерею». Из популярных развлечений ложное (а иногда и реальное) срабатывание пожарной сигнализации, досмотры от охранников, потопы.

Попытка №…

Первый раз в торговый центр «Галерея» мы с товарищем зашли с парковки, спокойно пройдя через рамки металлоискателя, потом еще через одни, а потом вышли на улицу. Возвращаться пришлось через магазин ZARA, там нас окликнул охранник.

- Мужчина, постойте, у вас оружие, вам дальше нельзя, - сказал мужчина в белой рубашке.

Он, как оказалось, работник службы безопасности ТРЦ.

Стоит признать, оружие у моего товарища и вправду с собой было. Огнестрельный пистолет ограниченного поражения. В комплекте с ним было разрешение, кобура и отдельно хранящийся магазин, в общем, все в рамках закона.

Разговор с охраной как-то сразу не сложился, на Федеральный закон от 13.12.1996 года №150 - ФЗ, в котором четко указанно, куда с оружием нельзя, товарищи охранники (а их количество увеличилось - пришли двое чоповцев в бронежилетах) вообще никак не реагировали.

- У нас тут частная территория и свой регламент. В здание мы вас не пустим, - настаивали люди в черном.

Подкрепление в виде сотрудников ЧОП прибыло быстрее полицейскихФото: Юлия ДУБИНА

Попытки убедить сотрудников ЧОП «Фараон» (предприятие зарегистрировано в Москве) в том, что торговый центр - это общественное место, успехом не увенчались. Пришлось вызывать сотрудников полиции.

«Мы то не против»

Минут через 20 после задержания охраной, стражи порядка подошли.

Классические фразы - добрый день, что у вас тут случилось в адрес собравшихся, и моему знакомому приходится повторять всю историю заново.

Полицейские попросили показать разрешение на оружие, им его предъявили. Посоветовавшись с руководством, люди в погонах вынесли вердикт – мы не против, проходите.

Но путь в ТЦ вновь преградила охрана. Шел второй час пререканий…

- Я хочу подать устное заявление об ограничении свободы передвижения, - Андрей (так зовут товарища) решает не пускать ситуацию на самотек.

На место вызвали и местного участкового, который на месте заявление не принял, ибо… не нашлось нужного бланка.

А в это время

Пока мы разбираемся с полицейскими, охрана времени не теряет. На выходе из торговой точки раздается писк так называемой противокражной системы. Сотрудники магазина останавливают девушку, на вид ей лет 15. Выясняется, что система сработала на ее рюкзак.

На глазах других покупателей и сотрудников полиции девушку отводят в сторону, просят открыть рюкзак и вынуть из него вещи, она соглашается. Хоть и нехотя.

Причины срабатывания «пищалки» в рюкзаке не нашли, девушку отпустили.

Девушка сама согласилась на осмотрФото: Юлия ДУБИНА

Спрашиваю у полицейских: мол, частенько тут такое? Признаются, что да. Жалоб от людей на действия охранников поступает очень много.

В продолжение

В беседе с полицейскими и охраной торгового центра два часа пролетели практически незаметно, но времени больше не было. Не добившись справедливости, магазин нам пришлось покинуть.

Но на этом история не закончилась. Андрей заявление на охрану написал, вечером к нему в гостиницу приходил участковый, принес нужный бланк. Проверка по данному заявлению сейчас ведется.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Кто прав в данной ситуации, мы решили выяснить в пресс-службе АО «ТПС Недвижимость», ТРЦ «Галерея» принадлежит данной фирме.

- Мы несем ответственность за безопасность и комфорт тех людей, которые уже находятся на территории ТРЦ. Поэтому осмотр на входе посетителей, на которых реагируют металлоискатели, крайне важен. Здесь мы также действуем полностью в рамках закона, в соответствии с которым человек, имеющий право на ношение оружия, при входе в ТРЦ (и срабатывании рамки металлоискателя) должен предъявить соответствующее разрешение, а также предоставить оружие для сверки табельного номера. В случае, если посетитель отказывается это сделать, охрана вправе не пустить посетителя в ТРЦ, - рассказала руководитель управления по связям с общественностью Нина Орешкина.

Вот тут ситуация стала немного проясняться, я пытаюсь вспомнить, а просили ли охранники предъявить оружие для сверки, на всякий случай уточняю у Андрея, но мы понимаем, такого не было. Хотя само разрешение и охрана, и полицейские видели.

Уточнила Нина и про ситуацию с осмотром вещей.

- В соответствии с российским законодательством мы не имеем права проводить досмотр наших посетителей. Только в случае, если при входе в ТРЦ сработала рамка металлоискателя, охрана ТРЦ просит предъявить для добровольного осмотра имеющуюся у посетителя сумку, - отметила руководитель управления по связям с общественностью.

В ситуации есть маленькое «но», если человек не покажет содержимое сумки, в «Галерею» он может не зайти. Эта же схема действует и на выход из магазина, только тут вряд ли обойдется без присутствия полиции.

Главное запомнить одну очень важную вещь. Охрана магазина не имеет права лезть в ваши пакеты, сумки или карманы. Досмотр могут вести только сотрудники полиции.