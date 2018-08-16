Власти Анапы хотят «разрулить» пробки на въезде в город
Летом на кубанском курорте не протолкнуться. Причем яблоку негде упасть не только на пляже, но и на дорогах. Старожилы Анапы помнят, как еще лет так пять назад город был пустой, особенно в межсезонье. Теперь же города забит машинами практически круглый год.
Хуже всего обстоят дела на въезде в Анапу. Светофор, который здесь установлен, просто не справляется с интенсивным транспортным потоком.
- В город ежедневно въезжают порядка 30-40 тысяч автомобилей, - сказал глава курорта Юрий Поляков на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Притом что зимой эта цифра в два раза ниже.
Для того чтобы разгрузить участок федеральной трассы Новороссийск – Керчь, власти курорта предложили сделать кольцевую развязку в районе санатория «Россиянка». Успеть построить ее надо до начала следующего курортного сезона. Избавиться от заторов планируют и при помощи четвертой полосы, которую хотят организовать от улицы Северной на выезд из города.
Сейчас на улице Северной три полосы.
Вице-губернатор Анатолий Вороновский инициативу поддержал. Правда, пока о проекте речи не идет, потому говорить о сроках строительства еще рано.
КСТАТИ
Слежка с высоты птичьего полета продолжается
Городские службы проверяют ситуацию на самых оживленных улицах курорта. В качестве помощника используют беспилотники.
- Наблюдение с воздуха в Анапе будет до середины сентября, затем полученную информацию обобщат и проанализируют, - сказали в администрации города. - По итогам анализа специалисты проведут оптимизацию дорожного движения в городе с целью исключения дорожных заторов.
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