Счастливчик, выигравший в лотерею почти 75 миллионов рублей, хочет бросить работу

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-16T15:55:49+03:00

Богато семья никогда не жила, но и не бедствовала Фото: Евгения ОСТРАЯ

А пока Владимир Шатохин затеял ремонт в доме

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Бедные миллионеры двери не запирают

В старенькой казачьей хате счастливчиков Шатохиных почти в центре Краснодара все вверх дном. Хозяин затеял грандиозный ремонт. Во дворе на упаковке новенького духового шкафа лениво потявкивает дворовый пес.

- Мы интервью не даем, - с порога предупреждает супруга Владимира Татьяна, только услышав, что я журналист.

Псина срывается в лай. Хозяйка гонит ее в будку. А нас вежливо, но настойчиво - за порог. Но ворота не запирает - двери нараспашку.

- Видишь, у нашего-то миллионера от радости крышу снесло! - отзывается соседка из дома напротив. - Да ладно, шуткую я. Нормальный он мужик, да и вся семья у него хорошая, порядочные люди. А крышу и правда давно надо было починить, домик маленький, старенький... Правильно, что затеяли ремонт! Сейчас-то можно уже и денег не считать.

Новость о том, что краснодарец выиграл в лотерею без малого 75 миллионов рублей (если точнее - 74 миллиона 69 тысяч 278 рублей, из которых 13% отдаст налогами), пошла в народ. Надо же, простой водитель, всю жизнь возивший «чужого дядю», теперь богатей!

Имя обладателя несметных, по меркам российской глубинки, деньжищ стало известно после того, как краснодарец Владимир Шатохин с сыном приехали в Москву оформлять выигрыш.

- Я бы сам никогда не поверил, что такое возможно, - улыбается, рассказывая «Комсомолке», Николай Шатохин. - Мне звонят друзья, знакомые, все спрашивают, это правда, что это твой отец выиграл? Всем говорю, что правда! Хотя отец от нас несколько дней скрывал - в таком шоке был!

После того как достижение достатка в семье перестало его беспокоить, Владимир решил уйти на пенсиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«А зачем теперь работать?»

64-летний счастливчик купил лотерейный билет в ларьке возле работы. До этого делал это десятки, да нет... сотни раз. В советское время было «Спортлото», позже организаторы меняли свои названия на внушающее доверие и надежду, но не приносили желаемого результата.

- Мы всей бригадой в 80-е участвовали, традиция была, - говорит новоявленный миллионер.

Хотя в этот раз, признается Владимир, традициям все-таки уступил:

- Обычно комбинация цифр в моем билете состоит из значимых семейных дат. В этот раз я впервые полагался только на волю случая, вписав номера наобум. И выиграл!

А потом водитель-миллионер Владимир Шатохин ушел в себя.

- Отцу надо отдохнуть, прийти в себя, - объясняет сын.

Еще в самолете к нему пришло решение бросить баранку, которую не выпускает из рук вот уже сколько лет.

- Нельзя сказать, что он, будучи пенсионером, работал из-за нужды. Скорее, ради ощущения своей нужности, - поясняет сын Николай, рассказывая «КП» тонкости семейных взаимоотношений. - И мама работает, она продавец. Но сейчас у них появятся более интересные дела, они уже наметили, чем займутся в ближайшие год-два.

Перво-наперво купят дом для своей дочери Ульяны и 1,5-годовалого внука.

- Потом вроде вам с ремонтом собирается отец помочь? - интересуюсь.

- Нет, хочу, чтобы родители распорядились этими деньгами на свои нужды. Я справлюсь сам, - по-мужски отвечает Николай.

Он признался, что у него небольшой бизнес. Годовой и даже пятилетний доход фирмы, конечно, не достигает суммы отцовского выигрыша. Но закончить ремонт в своем доме он вполне материально способен.

- Пусть они здоровье поправляют. Путешествуют. Они давно об этом мечтали: Ближний Восток, Марокко, Тунис, - говорит сын.