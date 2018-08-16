2018-08-16T17:03:32+03:00
Общество

Мэр Сочи Анатолий Пахомов не увольняется

Жители Краснодарского края пересылают друг другу аудио, в котором говорится о том, что глава курорта покидает свой пост
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Анатолий ПахомовАнатолий ПахомовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В соцсетях и мессенжераж жители Кубани пересылают другу аудио. На нем женский голос сообщает, что мэр Сочи Анатолий Пахомов уходит со своего поста: «Уважаемые наши соседи из Краснодарского края. Особенно сочинцы. Я вас поздравляю — Пахомов написал заявление об отстранении его от должности мэра Сочи по собственному желанию... Ждем перемен». Народ заволновался - неужели правда?

На этот вопрос поспешили ответить в администрациии Сочи.

- Анатолий Николаевич продолжает работать, - сказали в администрации курорта. - Это сообщение ложное и не соответствует действительности. Анатолий Пахомов находится на рабочем месте, у него насыщенный график мероприятий и встреч. Вместе с прокурором города проинспектировал школы на предмет их безопасности и готовности к новому учебному году. Далее у главы запланирована встреча с дольщиками ЖК «Москва» для решения их вопросов.

А администрации Сочи также сообщили, что аудио уже отправили в полицию.

- Правоохранительные органы пусть установят тех, кто провоцировал эту информационную атаку, - пояснили в мэрии Сочи.

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