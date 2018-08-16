«Руслан и Людмила»: Татьяна Навка поставила не знающий аналогов по красоте мюзикл на льду

СЕГОДНЯ 21:55 2018-08-16T21:54:07+03:00

В Сочи привезли восемь тонн декораций и более сотни костюмов [фото]

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Ледовая шоу-сказка «Руслан и Людмила» уже успела собрать восторженные отзывы столичных зрителей. Премьера постановки, над которой олимпийская чемпионка Татьяна Навка работала больше года, состоялась зимой 2017-го. Многие зрители просили показать спектакль в регионах. И Сочи стал первым городом гастрольного тура.

СКАЗКА, СТАВШАЯ БЫЛЬЮ

Кубанский курорт выбран неслучайно. Именно в ледовых дворцах Олимпийского парка несколько лет подряд шоу с участием известной фигуристки собирали аншлаги. В этом году Татьяна Навка представила зрителю собственное детище - знаменитое произведение Александра Пушкина, которое впервые поставлено в жанре мюзикла на льду.

Над шоу Татьяна Навка работала больше года. Фото: navka.show

- Я давно хотела сделать свое шоу, меня постоянно спрашивали родственники и друзья: «когда же, когда это, наконец, слу­чится?» А я все никак не могла решиться, найти нужное произведение, - делится с «Комсомольской правдой» - Кубань» продюсер и исполнительница главной женской роли в мюзикле Татьяна Навка. - Однажды я читала своей дочке Наде на ночь поэ­му «Руслан и Людмила». Помню, нам как раз подарили книгу с потрясающими картин­ками. В этот момент я поняла, что именно это произведение нужно ставить. Даже удивительно, что эта любимая многими поколениями сказка ни разу не была представлена в жанре мюзикла на льду.

Фигуристка прекрасно понимала - ответственность колоссальная. Но все-таки рискнула и создала, как теперь говорят многие критики, настоящий шедевр.

- На кону был сам Александр Сергеевич Пушкин, не говоря уже о том, что «Руслан и Людмила» далеко не самая простая для детского восприятия поэма. Поэтому нашей задачей было сделать ледовый мюзикл таким, чтобы он был интересен и понятен зрителям абсолютно всех возрастов, - продолжает Татьяна Навка. - В итоге мы создали постановку, аналогов которой нет и не было. Мы привыкли видеть на льду героев сказок Андерсена, Гофмана и других западных писателей. Пушкин же почему-то незаслуженно оставался в стороне, а ведь это наша история, наша культура. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов это великое произведение будет раскрыто с новой стороны, сохранив при этом свой колорит.

В общей сложности над работой в проекте задействовали более полутора тысяч специалистов. Фото: navka.show

ВОЛШЕБНАЯ ФЕЕРИЯ

Любителей ярких постановок «Руслан и Людмила» точно порадует. Шоу вместе с Татьяной Навкой ставил известный режиссер Алексей Сеченов. Это имя многим знакомо - постановщик организовывал праздник 60-летия Победы на Красной площади, готовил премию MTV Russia Music Awards в Государственном Кремлевском дворце, отборочный конкурс Евровидения, концерты Пола Маккартни, шоу российских звезд в «Олимпийском».

В общей сложности над работой в проекте задействовали более полутора тысяч специалистов. Шоу создали действительно волшебное - знаменитая говорящая голова поверженного Черномором рыцаря, красочные 3D-проекции, полеты (Татьяна летала над ареной, ухватившись за бороду колдуна – Авт.), лед, светящийся сотнями инкрустированных под ним лампочек.

- Из Москвы в Сочи мы привезли большую часть декораций – около восьми тонн, - уверяет Татьяна Навка. – Но важную роль в воссоздании сказочного мира Пушкина сыграли и костюмы. Над созданием 120 ярких образов работало более 30 мастеров, причем большая часть всех деталей выполнялась вручную. Это действительно кропотливый труд.

Над созданием 120 ярких образов работало более 30 мастеров. Фото: navka.show

ЧЕРНОМОР - ФИЛИПП КИРКОРОВ, ЗА ЛЮДМИЛУ – АНИ ЛОРАК

В представлении участвуют настоящие звезды мирового уровня. Пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев исполняет роль Руслана. Людмила – постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва предстанет перед зрителем в роли коварной колдуньи Наины, Дмитрий Соловьев - в образе старика-волшебника Финна, а Черномора - четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини.

- «Руслан и Людмила» - это особое для всей нашей истории и культуры произведение. Поэтому для меня было важно привлечь в проект не просто лучших фигуристов со всего мира, но и подобрать на каждую роль именно того артиста, чья харизма и талант смогут наилучшим образом раскрыть характер своего персонажа, - заверяет «КП» - Кубань» Татьяна Навка. - Я очень рада, что вместе со всеми артистами и музыкальными исполнителями, нам удалось создать представление совершенно нового уровня и позволить зрителям окунуться в невероятную волшебную атмосферу самой популярной и любимой сказки Пушкина.

Пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев исполняет роль Руслана, Людмила – постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Фото: navka.show

Также зрители услышат голоса любимых певцов. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров исполнил музыкальную арию Черномора в мюзикле. Певица Ани Лорак подарила свой голос Людмиле. Главную мужскую вокальную партию исполнил Александр Панайотов. Звезды хоть и не выйдут на лед, но своим голосом точно заставят его содрогнуться.

КОНКРЕТНО

Мюзикл показывают каждый день в ледовом дворце спорта «Большой» до 26 августа. Начало спектакля в 18:30.

Адрес: Адлерский район, Олимпийский парк, Олимпийский проспект, 7

Телефон: 8 (862) 243-30-52

Стоимость билетов: от 1 000 до 4 000 рублей.