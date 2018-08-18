На Кубани трактор столкнулся с грузовым поездом

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-18T18:51:11+03:00

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Авария случилась 18 августа около 14:15 на перегоне Шенджий - Энем-2. По предварительным данным, водитель трактора «Кировец» так спешил с уборки полей, что выехал на железнодорожный переезд в надежде успеть проскочить перед грузовым поездом. Машинист заметил сельскохозяйственную машину, начал подавать сигналы и применил экстренное торможение, но было уже поздно. Столкновения избежать не удалось.

- Водитель трактора получил различные ушибы и ранения. Его госпитализировали. Сейас он находится в больнице, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Из-за этой аварии на перегоне были задержаны сразу несколько пассажирских поездов - №555 Москва – Адлер (2:05), №462 Адлер – Уфа(1:03) и пригородный поезд Краснодар – Горячий Ключ (50 минут). Вечером движение вагонов восстановили.

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