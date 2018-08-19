2018-08-19T11:01:12+03:00
Общество

Школьник из Краснодара стал победителем всемирной олимпиады по биологии

В будущем Артем Пустовид мечтает найти способ победить старение
Юлия ДУБИНА
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Артем мечтает победить старостьАртем мечтает победить старость
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В маленьком предпринимателе, который ловил в деревне ящериц и потом продавал их в школе одноклассникам, никто и разглядеть не мог будущего вундеркинда. Но в 7 классе Артем Пустовид начал демонстрировать увлеченность биологией.

- До этого времени я больше увлекался географией, очень любил окружающий мир, насекомых всяких. Да и на и географии больше о биологии нам говорили. А потом пошел на школьную олимпиаду по биологии, понравилось, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» Артем Пустовид.

Артем говорит, конкуренции у биологов не было

Артем говорит, конкуренции у биологов не было

Потом, по словам 17- летнего Артема, втянулся. Мальчик решил – станет медиком. Потом были еще олимпиады и почти в каждой уверенная победа. В конце апреля Артем попал на всероссийскую олимпиаду и выиграл ее.

- Там было две части, сначала теоритическая, это двести вопросов, а потом практическая, - вспоминает Артем.

Спустя несколько месяцев мальчику сообщили, что он стал одним из четырех школьников, которые представят Россию на всемирной олимпиаде в Тегеране. Туда он поехал уже, будучи зачисленным в МГУ на биологический факультет (в сентябре он уже станет студентом).

- Я поступил туда без экзаменов, как победитель всероссийской олимпиады, уже осенью приступлю к учебе. Родители и друзья конечно рады, очень меня поддерживают, - рассказывает школьник.

Интерес к медицине парнишке мог передать его отец, он стоматолог. У мамы мальчика свой небольшой магазин. Артем вспоминает, что сначала родители боялись за дальнейшую судьбу своего сына.

- Говорили, что ученым в России не особо хорошо жить, это существование в четырех стенах, одиночество, - делится мыслями Артем.

Несмотря на все страхи, парень решился на поездку в Тегеран и стал победителем олимпиады, он обошел десятки соперников из разных стран мира. Сейчас Артем признается, конкуренции не было.

- Все друг другу помогали, общались на русском и английском, сейчас без него никуда, все научные работы на нем написаны, - рассказывает будущий ученый.

На олимпиаде парень нашел много друзей

На олимпиаде парень нашел много друзей

Труды своих будущих коллег Артем пока не читает, оставляет на университет. В разговоре признается, он мечтает победить старость.

- Мы понимаем, что страсть - это набор заболеваний, которые надо лечить. А вообще я очень хочу к годам сорока иметь свою клинику, помогать людям, - говорит парень.

Вполне возможно, что мечты Артема исполнятся, и имя нашего земляка произнесут на вручении Нобелевской премии.

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