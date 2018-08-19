Глава МИД Австрии пустилась в пляс под «Люблю я казаченьку» в исполнении Кубанского казачьего хора

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-19T17:54:46+03:00

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В субботу Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. На праздник он прибыл в сопровождении Кубанского казачьего хора.

Артисты исполнили свои самые известные хиты. Уже с первых минут выступления стало понятно - гости в восторге, об этом говорили несмолкающие аплодисменты.

- Первой мы запели песню «Люблю я казаченьку», госпожа министр с супругом сразу вышли танцевать под нашу песню вместе с нашими артистами. Это нас, конечно, вдохновило, мы поняли, что аудитория настроена на эмоции, на праздник. В качестве подарка молодоженам их друг исполнил с нашим хором французскую песню «Натали», - поделился с «Комсомольской правдой - Кубань» впечатлениями от выступления директор хора Анатолий Арефьев.

Перед гостями выступали только солисты хора. Публика была в таком восторге, что в планах руководства организовать для всего состава гастрольный тур по Австрии.

Артисты не остановились на музыкальном подарке, на французском языке и спели народную австрийскую песню. По словам Анатолия Арефьева, им подпевал весь зал.

- А потом мы запели «Калинку», это вообще обрадовало зрителей, они кричали браво, аплодировали и не отпускали нас. А потом пустились в хоровод через два зала, было ощущение, что показываем нашу программу где-то в станице, такие вот там люди, - отметил директор хора.

Не обошлось на празднике и без всеми любимой «Любо, братцы, любо!». Такое выступление артисты будут вспоминать еще долго, не каждый же день на свадьбе министра иностранных дел Австрии бываешь.