2018-08-19T17:54:46+03:00
Звезды

Глава МИД Австрии пустилась в пляс под «Люблю я казаченьку» в исполнении Кубанского казачьего хора

На торжестве солисты ансамбля спели на французском и немецком языках [видео]
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кубанский Казачий хор поздравил главу МИД Австрии. Фото: Кубанский казачий хорКубанский Казачий хор поздравил главу МИД Австрии. Фото: Кубанский казачий хор
Изменить размер текста:

В субботу Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. На праздник он прибыл в сопровождении Кубанского казачьего хора.

Артисты исполнили свои самые известные хиты. Уже с первых минут выступления стало понятно - гости в восторге, об этом говорили несмолкающие аплодисменты.

- Первой мы запели песню «Люблю я казаченьку», госпожа министр с супругом сразу вышли танцевать под нашу песню вместе с нашими артистами. Это нас, конечно, вдохновило, мы поняли, что аудитория настроена на эмоции, на праздник. В качестве подарка молодоженам их друг исполнил с нашим хором французскую песню «Натали», - поделился с «Комсомольской правдой - Кубань» впечатлениями от выступления директор хора Анатолий Арефьев.

Перед гостями выступали только солисты хора. Публика была в таком восторге, что в планах руководства организовать для всего состава гастрольный тур по Австрии.

Артисты не остановились на музыкальном подарке, на французском языке и спели народную австрийскую песню. По словам Анатолия Арефьева, им подпевал весь зал.

- А потом мы запели «Калинку», это вообще обрадовало зрителей, они кричали браво, аплодировали и не отпускали нас. А потом пустились в хоровод через два зала, было ощущение, что показываем нашу программу где-то в станице, такие вот там люди, - отметил директор хора.

Не обошлось на празднике и без всеми любимой «Любо, братцы, любо!». Такое выступление артисты будут вспоминать еще долго, не каждый же день на свадьбе министра иностранных дел Австрии бываешь.

Кубанский хор на свадьбе в Австрии. Видео: ТК "Звезда".! другой источник

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах
Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Новости 24
Глава Анапы лично контролирует тушение горящих камышей
В Краснодаре продолжается ремонт улицы Тургенева
В Краснодаре полиция перекрыла улицу Гаврилова
На Кубани стартует Всероссийский фестиваль «Казачок Тамани»
Экстренное предупреждение объявили в Анапе
Шинный центр тушили в Краснодаре
В Анапе возобновили тушение крупного пожара
В Сочи школьник попал под колеса автомобиля
Ейск отметил 170-летие
“Краснодар” проиграл “Спартаку”: гол забил Зе Луиш, Ари получил красную карточку
В Краснодарском крае проверят пассажирский транспорт
В Анапе случился крупный пожар на берегу реки
Под Краснодаром трактор врезался в поезд
В торгово-развлекательном комплексе Краснодара с потолка упало окно
Кубанский казачий хор выступит на свадьбе главы МИД Австрии
На Кубани пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети»
На Кубани продлили экстренное предупреждение о пожароопасности
В Краснодаре станет больше трамваев и троллейбусов
Жителю Кубани грозит пять лет тюрьмы за кражу породистых поросят
В центре Краснодара произошла стрельба
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве
В Успенском районе 24-летний парень перевернулся в LADA Priora
Под Краснодаром 32-летний водитель легковушки разбился насмерть