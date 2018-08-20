«Чтобы язык не западал, положил в рот камень»: кассир сочинского пляжа откачал утонувшую женщину

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-20T16:53:14+03:00

Рустам Иванов на этом пляже работает уже четыре года, но впервые от смерти спас человека. Фото: архив Рустама Иванова/drivenew.ru

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- Там, там женщина мертвая в море, - кричал спасателю, сидевшему на вышке на пляже в Имеретинке мужчина. Он плавал и увидел пожилую туристку, которая не подавала признаков жизни и сильно посинела.

Пока спасатель спускался, в море за женщиной бросился 31-летний Рустам Иванов – он сидит на кассе пляжа и выдает отдыхающим за деньги лежаки и зонты. Нырнул в воду, подплыл к туристке и вытащил ее на берег.

- Женщина – на вид ей около семидесяти лет, не дышала, она была вся синяя, а изо рта шла пена с кровью, - рассказал «КП»-Кубань» Рустам. – Я положил ее на живот, почистил рот. Потом перевернул и стал делать искусственное дыхание и массаж сердца. У нее западал язык, поэтому нужно было еще его держать и делать массаж. Выручил камень, положил его ей в рот, стало легче женщину реанимировать. Воды из нее много вышло, она вперемежку с кровью была. Когда женщина начала откашливаться, я обрадовался – спас ее! У нее даже появился медленный пульс. А потом она открыла глаза, но они очень мутные были. К этому времени уже скорая подъехала.

Медиков вызвал спасатель, дежуривший на пляже, пока Рустам возвращал к жизни женщину.

- В тот момент я даже не паниковал, как–то все быстро начал делать, даже удивился, как все четко у меня получается. Уроки по спасению людей не прошли даром, - рассказывает «Комсомолке» Рустам. – Я ведь на пляже в Сочи уже четвертый год работаю. Первое время спасателем был, сейчас кассиром. И каждый год начальство возит всех сотрудников на медицинские курсы – нам рассказывают, как оказывать первую помощь, как делать искусственное дыхание. Даже на манекенах тренировались. А тут и в жизни эти знания пригодились. Я ведь раньше людей еще не реанимировал. Приходилось, конечно, народ из моря вытаскивать, но в основном были те, у кого ногу судорогой свело, или кто выпил лишнего и барахтался в воде с криками «Помогите!».

Когда медики увезли женщину на скорой в больницу, отдыхающие на пляже начали бурно обсуждать ЧП. Кто-то сказала, что женщина пришла на море одна и вещи ее остались на соседнем пляже. А течением ее потом унесло в другую сторону. Другие и вовсе заявили, что у купающийся в море случился приступ эпилепсии, вот она и наглоталась воды.

Что именно случилось с женщиной в воде, медики не говорят – врачебная тайна. Но благодарят Рустама, который до их приезда успел откачать туристку.

- В 10:24 в оперативный отдел станции скорой медпомощи поступил вызов, что 70-летней женщине на пляже нужна помощь. Через 17 минут бригада медиков прибыла на место вызова и обнаружила местную жительницу в заторможенном сознании, которой со слов спасателей пляжа стало плохо в воде, - рассказали «КП»-Кубань» в управлении здравоохранения Сочи. – Женщине первая помощь оказывалась до приезда врачей скорой. А уже в больницу она была доставлена при стабильной гемодинамике. Сейчас она еще под присмотром врачей, но ее жизни ничего не угрожает.

Сам спаситель уверен, что женщина его просто не помнит.

У Рустами двое детей и он обещает научить их оказывать медицинскую помощь, как только они подрастут

- Она была в безсознательном состоянии, и точно меня не вспомнит, - рассуждает Рустам. - Это чудо, что она живая и ее вовремя вытащили из воды. А благодарностей мне не надо, главное, что с ней все хорошо. Но своих детей, как они подрастут, обязательно научу оказывать первую медицинскую помощь. Дочке моей семь, а сыну – восемь лет.

Ребятишкам своим и жене Рустам так и не рассказал, что человека спас. Семья его живет в Кабардино-Балкарии, а он сам каждое лето в Сочи на заработки приезжает. И хотя созванивается с семьей каждый день, о чудесном спасении купальщицы промолчал – скромничает. В родной Кабардино-Балкарии Рустам Иванов осенью и зимой тренирует детей, он – мастер спорт по борьбе, а летом уезжает в Сочи.