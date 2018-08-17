Готовность объектов ЖКХ и энергетики Адыгеи к зиме превышает 80%

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-17T12:22:41+03:00

Ситуацию с подготовкой регионов страны к осенне-зимнему периоду обсудили сегодня на совещании в режиме видеоконференции, которое провёл заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко

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По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, нашу республику на совещании представляли премьер-министр РА Александр Наролин, вице-премьер Вячеслав Сапиев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, начальник управления ЖКХ республиканского минстроя Руслан Нибо.

Открывая обсуждение, Виталий Мутко отметил, что в целом подготовка коммунальных объектов идёт в плановом порядке. Большой объём работы выполнен по модернизации сетей, подготовке и реконструкции соответствующих станций, завозу необходимого количества топлива. Вместе с тем, заместитель председателя правительства РФ обозначил существующие проблемы, в числе которых – рост цен на некоторые виды топлива для котельных. ФАСу и минэнерго даны поручения проверить обоснованность увеличения цен.

Здесь же была заслушана информация о проводимой работе по подготовке к осенне-зимнему периоду в регионах.

В Адыгее на сегодняшний день готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики в среднем составляет 82%. Все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются согласно утвержденным планам. К началу отопительного сезона предприятия жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов республики обеспечат 100% готовность.