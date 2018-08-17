В Краснодарском крае с начала грибного сезона отравились 16 человек

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-17T12:39:30+03:00

Не собирайте незнакомые грибы и тем более не пробуйте их на вкус сырыми! Фото: Евгения ГУСЕВА

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Август - самый богатый грибной месяц. Народ использует любую возможность, чтобы запастись лесными деликатесами, подчас забывая о том, что занятие это вполне может привести на больничную койку. Особенно, если в этом деле ты новичок.

- К началу августа на Кубани зарегистрировано 10 случаев отравлений дикорастущими грибами, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю.

В больницу загремели 16 человек, из них - 10 детей в возрасте до 14 лет. К счастью, всех пострадавших медики успели спасти. Стоит сказать, еще в прошлом году эти цифры были ниже - отравились грибами восемь человек, один из них - ребенок.

Как выяснилось позже, все отравившиеся собирали в лесу грибы либо приобрели ведерки с лесными дарами на стихийных рынках или около трасс.

- Грибы, которые растут на территории Краснодарского края, отличаются от «урожая» других регионов. Самые тяжелые отравления дают бледная поганка, мухомор и паутинник плюшевый - в них содержится не менее шести ядовитых веществ, - говорят «Комсомольской правде» в минздраверегиона. - Причем никакая кулинарная обработка эти грибы не обезвреживает - яды не разрушаются ни кипячением, ни вымачиванием, ни высушиванием.

Не стоит покупать грибы на стихийных рынках или около трасс.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

ТЫ СЪЕДОБНЫЙ АЛИ КАК?

Пришел домой с прогулки - корзинка полна деликатесов. Да вот сомнение гложет. Опытный грибник издалека видит съедобыши, а вдруг я поганки срезал?

Для обезвреживания условно-съедобных грибов требуется специальная предварительная обработка. Тщательно очищенные, помытые и нарезанные грибы кипятят в воде (!) два раза, причем по 15-20 минут. Отвар этот выливается - ни в коем случае не готовьте из него суп. После окончания варки грибы надо промыть, отжать и только после этого можно использовать для приготовления. Стоит какой-либо шаг пропустить - пищевого отравления не миновать.

БДИ!

Советы начинающим грибникам:

- собирайте грибы вдали от дорог, магистралей только в плетеные корзины - так они дольше будут свежими;

- для сушки, соления, маринования следует брать только крепкие и целые грибы;

- необработанные грибы нужно хранить в холодильнике или разложить в один слой в прохладном месте;

- все грибы, особенно пластинчатые, и среди них сыроежки, нужно срезать только с ножкой, чтобы убедиться в отсутствии пленчатого кольца, характерного для бледной поганки и некоторых других ядовитых грибов.

Советы покупателям:

- если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя приобретать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц, даже если продавец - милая бабушка;

- не берите грибы вдоль трасс на Новороссийск и Джубгу;

- если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку, грибочки не должны быть загнившими или испорченными. Не приобретайте грибы, если нарушена целостность упаковки или если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.