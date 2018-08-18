2018-08-18T09:41:18+03:00
Спорт

Краснодар - Спартак 18 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция 4 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Краснодар – Спартак. Прямая онлайн-трансляция 4 тура чемпионата России по футболу состоится 18 июля 2018 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Большой футбол возвращается на Кубань. «Краснодар» в первом домашнем матче сезона принимает московский «Спартак». Этот матч вызвал в городе большой интерес – на стадионе «горожан», который в межсезонье стал больше на 247 мест, ожидается новый рекорд посещаемости. Все 34 302 билета уже проданы.

Команды подходят к очной встрече на высоких позициях после трех туров. У «Спартака» второе место с семью очками, а у «Краснодара» шесть очков и четвертая позиция в таблице.

Статистика личных встреч Краснодар - Спартак 18 августа 2018

«Красно-белые» последние годы хорошо играют против «быков». Последняя победа «Краснодара» состоялась еще в начале 2015-го года, «черно-зеленые» не выигрывают уже шесть матчей подряд у «Спартака».

Всего в 16 предыдущих официальных матчах (14 – в РФПЛ, 2 – в Кубке России) 3 победы – в активе «Краснодара», 12 – у «Спартака», и лишь 1 раз соперники сыграли вничью.

Разница мячей в противостоянии – 33:22 в пользу москвичей.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Спартак

Составы команд

Дисквалифицированных в составе «Спартака» нет, из-за травм с «Краснодаром» не сыграют вратарь Александр Селихов, защитники Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов, полузащитник Джано Ананидзе. У «Краснодара» не сыграет Кристиан Рамирес, который получил красную карточку в матче с «Уфой».

Трансляция матча Краснодар - Спартак 18 августа 2018

Трансляция матча Краснодар - Спартак 18 августа 2018 года состоится в прямом эфире на спутниковом канале МатчПРЕМЬЕР в 18:30 по московскому времени.

Трансляция матча Краснодар - Спартак 18 августа 2018.

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