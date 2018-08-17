Выплата за первенца: как жителям Кубани получить дополнительную материальную помощь

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-17T15:21:08+03:00

Такой выплатой с начала 2018 года уже воспользовались практически 6500 семей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ее выплатят при условии, что доходы вашей семьи невелики

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Две полоски - это не только радость и старт режима ожидания будущего малыша, но и предстоящие финансовые затраты. Ребенку ежедневно требуется множество дорогостоящих принадлежностей - памперсы, игрушки, детское питание и одежда, из которой малыш прям на глазах вырастает.

Все это ложится на плечи родителей, ведь бабушки дедушки есть не у всех.

С 1 января 2018 года в России появилась новая выплата за первого ребенка. В каждом регионе сумма разная. На Кубани ежемесячную выплату за первенца приравняют к минимальному прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Краснодарском крае он равняется 9 845 рублей – именно столько будут ежемесячно получать молодые родители. Итого семье за полтора года положено больше 177 тысяч рублей.

Теперь попробуем разобраться, как и кто получит эту сумму.

Считаем доходы

Рассчитывать на выплату вы можете, если:

- Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в крае на II квартал прошлого года (то есть доход на одного члена семьи не должен превышать 16711 руб. 50 коп.), - так сообщают в управлениях соцзащиты молодым родителям.

Теперь на простом примере попытаемся разобраться, откуда берется сумма в 16 711 руб. 50 коп.

Итак, семья из трех человек, один из которых новорожденный первенец. Работает, к примеру, только папа, с его работы берем справку о доходах за 12 месяцев, к ней же прилагаем все социальные выплаты (пенсии, пособия, больничные), если таковые имеется. Получившуюся сумму делим на 12 (это количество месяцев) и потом на три (по количеству членов семьи). Если полученное число меньше16711 руб. 50 коп., то отправляемся собирать документы для получения выплаты.

Без бумажек никуда

В России на протяжении многих лет действует одно постоянное правило, чтобы получить какую либо выплату надо собрать гору различных справок. Молодых родителей это тоже касается. Заветный список, как оказалось не так уж и страшен.

1. Заявление (заполняется по форме, она есть в соцзащите)

2. Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) заявителя (паспорт с пропиской или временной регистрацией)

3. свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (выдается в ЗАГСе)

4. Документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (берете на работе)

После того как папочка с необходимыми документами у вас в руках, можно отправляться в соцзащиту.

Кстати, документы лучше подавать до того момента, как ребенку исполнится полгода, в этом случаи вы получить сумму за предыдущие месяцы (подали документы когда малышу 3 месяца на руки получили выплаты с первого месяца).

Если вы пришли с документами после того как вашему ребенку исполнилось 6 месяцев, то выплаты начнутся со дня обращения.

- Ежемесячная выплата осуществляется в течение полутора лет со дня рождения ребенка, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Такой выплатой с начала 2018 года уже воспользовались практически 6500 семей.