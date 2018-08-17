Колбаса за бесценок: В краснодарском гипермаркете покупатели устроили давку за салями

СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-17T17:13:41+03:00

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- Раздача продукции с исходящим сроком годности со скидкой, - подписал ролик автор, снимающий толпу покупателей у прилавка с товаром.

На видео десятки людей толкаются около холодильников с колбасами, протягивают руки, но саму продукцию, которая лежит на полке, не берут. Через секунду в ролике появляются двое сотрудников магазина в красных жилетах с коробками. Вскрыв их, женщины выкидывают на прилавок колбасы, ветчину, карбонат. Народ в истерическом порыве начал хватать все подряд, не уступая место другому покупателю.

Главным призом в этой сомнительной гонке стала продукция, к сожалению, не первой свежести. Как выяснилось, в гипермаркете в тот день проводилась акция - товары, чей срок годности вот-вот подойдет к концу, решили продавать с солидной скидкой. Продукцию можно было купить за полцены. Например, если раньше сырокопченый сервелат популярной марки стоил 699 рублей за кило, то во время акции его можно было приобрести за 350 рублей. Главное успеть съесть его 4 дня – именно столько оставалось до окончания срока годности.

Подобные ролики появляются в Сети с завидной регулярностью. Очередной нешуточный ажиотаж, который разгорелся вокруг колбас и сыров в одном из краснодарских гипермаркетов, вызвал массу обсуждений.

- Вот стоят в центре девушка и молодая женщина, и хапают да побольше, и не уходят, толпятся, лишь бы урвать... Народ, ну вы чего?! Я понимаю, что ситуация с ценами, доходами и работой в стране не очень, но оставайтесь вы людьми! Как шакалы голодные, честное слово... – не веря своим глазам, написала краснодарка Мария.

Нашлись и те, кого видео ничуть не смутило.

- Я ничего такого в этом не вижу, кто хочет - берет, а кто-то - мимо проходит, - написала другая пользовательница соцсетей.

Акции в гипермаркете проходят регулярно, правда, не запланировано. Как увидит мерчендайзер, что прилавки надо будет «подчистить».

- Если мы видим, что менеджер у нас закупил слишком много товара, но реализовать его не успеваем, то устраиваем подобные акции. На пищевую продукцию делаем скидки, порой до 50%. Только не путайте, это не просроченный товар, - заявляет оператор в клиентской службе сети, которая представилась Натальей. - Со скидкой продаем только продукты, срок годности которых истекает через 3-4 дня. Смысл нам все выбрасывать, если можем снизить цену? Кому-то может товар приглянуться. За 2 дня до истечения срока годности, товар вообще снимаем с прилавков.

Правда, в администрации гипермаркета признаются - драк из-за дешевых продуктов у них не бывает. А если и есть ажиотаж, то он, говорят, проходит, причем достаточно быстро.

НА ЗАМЕТКУ

- Вернуть поставщику на законных основаниях магазин может только товары, срок годности которых еще не истек (обычно оформляется договором обратной купли-продажи) или которые оказались поврежденными по вине самого поставщика (например, брак упаковки), - рассказывает менеджер одного из крупных супермаркетов города Игорь Заславский. – Иногда товары с не истекшим еще сроком годности находят применение сами ритейлеры. Например, из мяса за несколько дней до окончания срока многие магазины готовят котлеты или пирожки.

БУДЬ В КУРСЕ

В Роспотребнадзоре края уже и не помнят, когда им в последний раз поступали жалобы от недовольных покупателей.

- Тем не менее, если видите товар со скидкой, это не повод класть в свою корзинку все подряд, - рассказывают «КП» - Кубань» в Роспотребнадзоре региона. – Проверяйте упаковку, не нарушена ли она, нет ли скотча, вдруг пакет ранее разрезали и вновь заклеили. Обратите внимание на цвет продукции, нет ли на ней сомнительных пятен. Если товар не упакован, то обязательно проверьте его запах.

Как вы относитесь к дикому ажиотажу вокруг подобных акций в гипермаркетах?.Как вы относитесь к дикому ажиотажу вокруг подобных акций в гипермаркетах?. Your turn!