Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице в Краснодаре, ищет своих родственников на Кубани

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-17T18:05:32+03:00

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Кате Хайс сейчас 29 лет. Русские имя и краткая драматичная биография - это единственное, что сейчас связывает ее с далекой родиной.

- Меня нашли полицейские 25 ноября 1992 года на улице 40 лет Победы в Краснодаре, - рассказывает она «Комсомольской правде».

В милиции место жительство «потеряшки» вскоре выяснили — малышка жила вместе с бабушкой в 12-этажном доме по улице 40 лет Победы, 43 в квартире 28.

Муж Кати поддерживает ее идею найти родню в России

- Когда они пришли в квартиру, то там нашли только безжизненное тело моей бабушки, - говорит Катя по-английски. Родной русский язык в ее памяти не отпечатался. - И они поместили меня в Афипский детский дом, дав имя Катя Иванова. С ним я живу по сей день, сменив только фамилию.

Что произошло в том далеком детстве, остается тайной для нее по сей день.

- Я обращалась в детский дом в надежде, что они прольют свет на то, как я к ним попала. Возможно, кто-то навещал меня, когда я там была, - говорит американка. - Знаю, что спустя 3 года меня, 6-летнюю, удочерили супруги-американцы. Так я оказалась в США.

На побережье Тихого океана в маленьком городке Темекула между двумя городами-гигантами Сан-Диего и Лос-Анджелесом она счастливо живет жизнью среднестатистической американской семьи. Катя замужем и растит двух белобрысых мальчишек, по-дочернему любит Америку. Но приняла решение во что бы то ни стало разгадать загадку своей судьбы.

Она счастлива в браке и воспитывает двух сыновей. Фото: личный архив

- Я хочу найти хоть кого-нибудь из своих родственников, не бывает так, чтобы ты появился из ниоткуда. Неужели кроме бабушки у меня не было никого, раз меня отдали в детдом, а не родителям? Если мои биологические мама и папа умерли, я хочу узнать кем они были, где похоронены...

Катя помнит, как улетала из Москвы в Сан-Франциско.

- Мама рассказывает, что первое время я была очень напугана, - говорит женщина. - Языковые трудности были у меня в течение полугода, а потом все стало замечательно. Я выросла в округе Ориндж с двумя братьями, пошла в часную школу, и имела все, что хотела.

КОНКРЕТНО

В краснодарской 12-этажке никто не помнит семейную драму маленькой девочки.

- Я живу здесь уже 30 лет, - пытается напрячь память по нашей просьбе местный сторожил баба Вера. - Этот дом сдавали в 1987 году. Но видите, какой он гигантский, подъезды все как попало, столько квартир. Мы встречаемся порой здесь с людьми, живем много лет вместе, но даже не знаем как друг друга зовут.

В этом доме американка Катя когда-то жила в КраснодареФото: Евгения ОСТРАЯ

Действительно, дом 43 по улице 40 лет Победы - памятник советского жилищного строительства 80-х. По таким архитектурным «памятникам» буквой «П» наши потомки на всем постсоветском пространстве будут определять страну их происхождения. И если 29-летняя американка Катя Хайс здесь жила со своей бабушкой, то они должны быть его первыми жителями.

На восьмом этаже, где из той самой 28 квартиры в последний раз неизвестно с кем вышла 3-летняя девочка, дверь «Комсомолке» никто не открыл. Но, судя по разнообразию обуви у дверей, - она не пустует.

- А вы не знаете нынешних жильцов 28-й квартиры? - спрашиваю у других пенсионерок на детской площадке. В ответ они только отрицательно мотнули головой.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В Афипском детском доме, ссылаясь на тайну усыновления предложили продолжить поиски той ниточки, которая развязала бы для Кати этот сложный клубок, в ЗАГСе.

- Дело в том, что у нас не хранится нужная вам информация, - поясняют в спецучреждении. - Обычно, усыновление ребенка происходит по решению суда, где его интересы представляют органы опеки.

В этом году сын Кати Тристан пошел в школу. Фото: личный архив

- А в 90-х годах эта процедура была такой же?

- Мы можем предположить, что тогда функции органов опеки и попечительства исполняла районная администрация. Тогда нужно искать концы там. В ЗАГСе, если Кате Хайс меняли имя, должны быть ее прежние данные — имена родителей. Возможно, это путь к развязке...

«Комсомольская правда» - Кубань» обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией и слышал историю девочки, оставшейся в одиночестве после смерти бабушки, звоните по телефонам 89086898008 (WhatsApp, Viber, Telegram) или 8(861) 992-7992.