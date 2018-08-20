2018-08-20T09:57:54+03:00
Общество

9-летняя дочь экс-вратаря «Краснодара» Ревишвили погибла от удара током

По факту происшествия возбудили уголовное дело
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Нукри Ревишвили.Нукри Ревишвили.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в семье 31-летнего бывшего вратаря ФК «Краснодар» Нукри Ревишвили. Несчастный случай произошел дома у футболиста в Сабурталинском районе Тбилиси. По предварительной информации, его 9-летняя дочь Татьяна прикоснулась к решетке, которая была установлена на окне. В какой-то момент девочку ударило током. Спасти ее не удалось.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители. Пока неизвестно, была ли Татьяна дома одна.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Футболиста сейчас поддерживают болельщики. Соболезнования Ревишвили выразила и Федерация футбола Грузии.

- Мы с тобой, - так подписан снимок с игроком на странице федерации в Facebook.

Напомним, Нукри Ревишвили - запасной вратарь сборной Грузии. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента .В последний раз он выступал за грузинский клуб «Рустави». Ревишвили в разное время играл за «Динамо Тбилиси», а также российские клубы «Анжи», «Рубин», «Тосно» и «Мордовию».

С 2011 по 2013 годы футболист выступал за «Краснодар». За это время вратарь провел за команду 16 официальных матчей, в которых пропустил 22 мяча (из них три – с пенальти).

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Краснодарские хирурги удалили опухоль, которая давила на спинной мозг
Жителей Краснодара наградили за помощь в расследовании убийства продавщицы
В Сочи частную американскую авиакомпанию оштрафовали на 650 тысяч рублей
На набережной Новороссийска яхт-клуб отгородят декоративными воротами
Житель Краснодара расплатился за долги вертолетом
На набережной Новороссийска высадят турецкие деревья
В Динском районе «семерка» врезалась в дерево, погибла женщина
В Геленджике машина снесла ограждение и врезалась в иномарку
Мама четверых детей из Геленджика стала третьей в конкурсе «Миссис Россия -2018»
ФК «Краснодар» раскритиковал работу арбитра на матче со «Спартаком»
В Краснодаре горит магазин «Ветеран»
Прямые авиарейсы Иваново-Сочи продлили до конца сентября
В Краснодаре на автомобили упал столб с электропроводами
В Краснодаре на Ставропольской легковушка сбила пешехода
В Сочи Mercedes сбил подростка на роликах
В Анапе запретили купание на надувных матрасах
Глава Анапы лично контролирует тушение горящих камышей
В Краснодаре продолжается ремонт улицы Тургенева
В Краснодаре полиция перекрыла улицу Гаврилова