9-летняя дочь экс-вратаря «Краснодара» Ревишвили погибла от удара током
Трагедия произошла в семье 31-летнего бывшего вратаря ФК «Краснодар» Нукри Ревишвили. Несчастный случай произошел дома у футболиста в Сабурталинском районе Тбилиси. По предварительной информации, его 9-летняя дочь Татьяна прикоснулась к решетке, которая была установлена на окне. В какой-то момент девочку ударило током. Спасти ее не удалось.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители. Пока неизвестно, была ли Татьяна дома одна.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Футболиста сейчас поддерживают болельщики. Соболезнования Ревишвили выразила и Федерация футбола Грузии.
- Мы с тобой, - так подписан снимок с игроком на странице федерации в Facebook.
Напомним, Нукри Ревишвили - запасной вратарь сборной Грузии. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента .В последний раз он выступал за грузинский клуб «Рустави». Ревишвили в разное время играл за «Динамо Тбилиси», а также российские клубы «Анжи», «Рубин», «Тосно» и «Мордовию».
С 2011 по 2013 годы футболист выступал за «Краснодар». За это время вратарь провел за команду 16 официальных матчей, в которых пропустил 22 мяча (из них три – с пенальти).
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