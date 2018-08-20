В Анапе отдыхающим сделали временную татуировку за 24 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-20T10:57:02+03:00

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Приехав в отпуск многие люди, буквально перестают считать деньги. Ведь на пляжах так много соблазна, тут продают чурчхелу, рыбку, предлагают фото с обезьянкой и попугаем, а еще за пару сотен вам могут сделать временную татуировку.

Яркая, стильная, с блестками или просто черно-белая, а может быть вы желаете хной. Таких призывов на пляжах Анапы, Сочи и Геленджика очень много. Основными потребителями такой услуги становятся подростки, а платят за них родители. Цена за рисунок колеблется от 100 до 600 рублей. А сумма резко вырастает после того как работа сделана.

- В Витязево, на днях за нарисованное на детских ногах тату с их бабушки группа лиц угрозами вытрясла 24000 рублей. За картинку клеем для шуб, - пишет один из очевидцев недавних событий в социальной сети.

Резко возросшую стоимость тату-мастер объясняет, тем, что изначально называл сумму за квадратный сантиметр рисунка.

По словам молодого человека, это «бизнес» процветает уже много лет. Его владельцы, это довольно крупные мужчины. В случаи, если клиент отказывается платить деньги сразу «решают» проблему.

- Были даже случаи, когда с людей срывали золото и забирали телефоны. Эти люди совсем никого не боятся, даже полиции – объясняет пользователь социальной сети.

В полиции уточнили, что если человек отдает деньги добровольно, то состава преступления нет. А если кто-то начинает применять физическую силу или отбирать имущество, то стоит вызвать наряд ППС.