2018-08-20T10:57:02+03:00
Общество

В Анапе отдыхающим сделали временную татуировку за 24 тысячи рублей

«Бизнес» процветает уже несколько лет
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
За временную татуировку с отдыхающих взяли 24 тысячи рублейЗа временную татуировку с отдыхающих взяли 24 тысячи рублей
Изменить размер текста:

Приехав в отпуск многие люди, буквально перестают считать деньги. Ведь на пляжах так много соблазна, тут продают чурчхелу, рыбку, предлагают фото с обезьянкой и попугаем, а еще за пару сотен вам могут сделать временную татуировку.

Яркая, стильная, с блестками или просто черно-белая, а может быть вы желаете хной. Таких призывов на пляжах Анапы, Сочи и Геленджика очень много. Основными потребителями такой услуги становятся подростки, а платят за них родители. Цена за рисунок колеблется от 100 до 600 рублей. А сумма резко вырастает после того как работа сделана.

- В Витязево, на днях за нарисованное на детских ногах тату с их бабушки группа лиц угрозами вытрясла 24000 рублей. За картинку клеем для шуб, - пишет один из очевидцев недавних событий в социальной сети.

Резко возросшую стоимость тату-мастер объясняет, тем, что изначально называл сумму за квадратный сантиметр рисунка.

По словам молодого человека, это «бизнес» процветает уже много лет. Его владельцы, это довольно крупные мужчины. В случаи, если клиент отказывается платить деньги сразу «решают» проблему.

- Были даже случаи, когда с людей срывали золото и забирали телефоны. Эти люди совсем никого не боятся, даже полиции – объясняет пользователь социальной сети.

В полиции уточнили, что если человек отдает деньги добровольно, то состава преступления нет. А если кто-то начинает применять физическую силу или отбирать имущество, то стоит вызвать наряд ППС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
В Новороссийске 16-летняя девушка сбежала из дома
В Сочи на диком пляже утонул мужчина
В Джубге водитель катера в шесть раз перегрузил судно пассажирами
В горах Сочи туриста с травмой ноги госпитализировали на вертолете
В Сочи пьяный мужчина заплыл за буйки и не мог вернуться на берег
ФК «Краснодар» накажет болельщиков, кидавших бутылки в ворота «Спартака»
В Геленджике мать грудного ребенка убила своего мужа
В Адлере задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу по реке вброд
В Энеме школьника ударило током высокого напряжения на вагоне поезда
Краснодарские хирурги удалили опухоль, которая давила на спинной мозг
Жителей Краснодара наградили за помощь в расследовании убийства продавщицы
В Сочи частную американскую авиакомпанию оштрафовали на 650 тысяч рублей
На набережной Новороссийска яхт-клуб отгородят декоративными воротами
Житель Краснодара расплатился за долги вертолетом
На набережной Новороссийска высадят турецкие деревья
В Динском районе «семерка» врезалась в дерево, погибла женщина
В Геленджике машина снесла ограждение и врезалась в иномарку
Мама четверых детей из Геленджика стала третьей в конкурсе «Миссис Россия -2018»
ФК «Краснодар» раскритиковал работу арбитра на матче со «Спартаком»
В Краснодаре горит магазин «Ветеран»
Прямые авиарейсы Иваново-Сочи продлили до конца сентября
В Краснодаре на автомобили упал столб с электропроводами
В Краснодаре на Ставропольской легковушка сбила пешехода
В Сочи Mercedes сбил подростка на роликах
В Анапе запретили купание на надувных матрасах
Глава Анапы лично контролирует тушение горящих камышей
В Краснодаре продолжается ремонт улицы Тургенева
В Краснодаре полиция перекрыла улицу Гаврилова