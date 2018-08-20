КПРФ планирует провести в Краснодаре референдум по вопросам пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-20T14:01:07+03:00

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Руководители крайкома КПРФ представили в крайизбирком уведомление о собрании инициативной группы по проведению Всероссийского референдума по вопросу о пенсионном возрасте.

В избирательную комиссию Краснодарского края направлено уведомление о том, что 25 августа в Краснодаре состоится собрание инициативной группы (региональной подгруппы) по проведению референдума Российской Федерации по вопросу о пенсионном возрасте.

Документ доставили представители руководства краевого отделения КПРФ: члены ЦК партии – первый секретарь крайкома, депутат Государственной Думы Н.И. Осадчий и второй секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ Заксобрания края П.В. Соколенко, а также секретарь краевого Комитета партии А.М. Сафронов.

В уведомлении указано, что предполагаемым вопросом референдума будет следующий: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

В представленном документе, в соответствии с требованиями российского законодательства, отражены и другие моменты, необходимые для проведения собрания инициативной группы.

Руководители краевого Комитета КПРФ встретились с председателем крайизбиркома А.Д. Черненко, а затем ответили на вопросы представителей ряда интернет-изданий.

— В России реально есть две силы, которые могли бы выполнить все требования, необходимые для назначения референдума, включая сбор подписей граждан, – два миллиона по стране, и не менее 50 тысяч в каждом из субъектов, которых также должно быть задействовано не менее половины. Это – КПРФ и партия власти со всей ее административной машиной, – подчеркнул Николай Осадчий. – Но «Единая Россия» уже публично заявила свое отношение, проголосовав за пенсионный закон в первом чтении в Думе и поддержав его концепцию в региональных законодательных собраниях.

Что же касается любых других инициативных групп, которые теоретически могут быть зарегистрированы избирательными комиссиями субъектов РФ, то это не более чем некая политическая игра. Регистрация таких групп – без шансов на последующий сбор необходимого числа подписей, либо с имитацией этого сбора – означает только одно: желание партии власти сорвать референдум. Мы же будем бороться за реальный всенародный референдум, поскольку тема повышения пенсионного возраста затрагивает интересы всех возрастных и социальных групп населения России, всех классов.