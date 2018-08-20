Теперь думаем о гастролях в Австрии: На свадьбе главы МИД Австрии выступил Кубанский казачий хор

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-20T14:45:52+03:00

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Владимир Путин на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера прибыл не один. А в сопровождении Кубанского казачьего хора, который в прямом смысле слова задал жару почтенной публике.

- Первой мы запели песню «Люблю я казаченьку», госпожа министр с супругом сразу вышли танцевать под нашу песню вместе с нашими артистами. Это нас, конечно, вдохновило, и тут мы вообще ка-а-ак развернулись! А потом в качестве подарка молодоженам их друг исполнил вместе с нами французскую песню «Натали», - поделился с «Комсомольской правдой» впечатлениями от выступления директор хора Анатолий Арефьев.

Кстати, эти композиции (австрийскую на немецком и французскую) солисты учили специально.

- Мы на каждое заграничное выступление готовим песню на языке принимающей страны. Поем на китайском, немецком, английском. Артисты у нас – высший класс, поэтому через 3-4 дня уже без нот и текстов все исполняют, - отмечает Анатолий Арефьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/664937" frameborder="0"></iframe> Кубанский хор на свадьбе в Австрии. Видео: ТК "Звезда".! другой источник

И зал им подпевал!

- А потом мы дали нашу «Калинку», это вообще всех с место подняло! Кричали браво, аплодировали, а потом пустились в хоровод через два зала, было ощущение, что показываем нашу программу где-то в станице, такие вот там веселые, легкие на подъем люди, - делятся впечатлениями артисты. – Почти как у нас, на Кубани. Только людей было не так много – человек 100 всего, наверное. Не обошлось на празднике и без всем известной «Любо, братцы, любо!». Аплодировали все, а Владимир Путин выглядел не просто веселым, а очень довольным и гордым нашим выступлением, это прям заметно было.

Жаль, говорят кубанцы, не во всей красе хор показал себя. Во-первых, были только солисты, танцоров не было. А во-вторых, шашки (важнейший атрибут казачьего костюма!) с собой не брали. В целях безопасности, о чем заранее предупредили. Хотя на входе в резиденцию охрана была, но артистов не досматривали, через рамки не прогоняли.

- Ладно, хлопцы, не на войну ж поди, на свадьбу едем! – подбадривали друг друга артисты. – Но ладно шашки, но почему нас не пустили в самолет с контрабасом и балалайкой, до сих пор гадаем. Пришлось их следующим рейсом отправлять. Сами мы летели обычным рейсом «Турецких авиалиний». В Австрии поселили в очень хороший отель в 20 минутах езды от места торжества.

- Встретили, персонал весь такой улыбчивый, обслуживание замечательно, прекрасно кормили – шведский стол с мясными деликатесами, рыбой, сырами, - делятся впечатлениями артисты хора. – Нет, за стол с гостями нас не сажали, что вы. Да и не до того нам – мы ж работали, а уже вечером у нас самолет на родину.

Кстати, после это в планах руководства Кубанского казачьего хора организовать для всего состава гастрольный тур по Австрии.