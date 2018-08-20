Тысячи жителей Краснодара пришли на 15-летие «ЮгСтройИнвест»

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-20T15:16:20+03:00

В свой день рождения «ЮСИ» сделал подарок для жителей микрорайонов «Губернский» и «Панорама», а также для всех краснодарцев

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19 августа группа компаний «ЮгСтройИнвест» отметила свой день рождения. В честь 15-летия на аллее «Сердце Губернского» состоялся большой концерт. Поздравить любимого застройщика пришли не только жители и гости микрорайона, но и звезды эстрады.

Жизнь в «Губернском» буквально кипела, столько гостей молодой микрорайон еще не видел. Для зрителей выступили известные танцевальные и музыкальные коллективы города «Бак с Бани», «Тодес», «Фреш», а также группа чирлидеров «Loko Dance». Хэдлайнером мероприятия стала известная поп-группа «5sta family».

- Жизнью в этом микрорайоне я наслаждаюсь каждый день, – делится впечатлениями житель микрорайона Ирина Терещенко – Спасибо за этот замечательный праздник. Все очень здорово организовано, хочется пожелать «ЮгСтройИнвест» развития и всех благ.

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

- Сегодня в микрорайоне «Губернский» состоялся замечательный праздник в честь 15-летия группы компаний «ЮгСтройИнвест». Отмечать значимые даты вместе с новоселами для нас стало доброй традицией, – рассказывает директор по строительству «ЮгСтройИнвест» Игорь Кобозев. – Мы очень рады и благодарны, что столько жителей и гостей микрорайона пришли поддержать и поздравить нас. Это показатель того, что компания идет по верному пути. И это мотивируют нас и дальше строить качественное жилье, социальные объекты, создавать все необходимое благоустройство. Ведь главным подарком для нас являются счастливые улыбки и комфорт наших новоселов.

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

Истоками группа компаний «ЮгСтройИнвест» уходит к 2003 году. Именно тогда генеральный директор и основатель компании Юрий Иванов реализовал свой первый амбициозный проект в городе Ставрополь. Сегодня «ЮгСтройИнвест» работает уже в трех субъектах Российской Федерации и входит в пятерку крупнейших застройщиков страны. За 15 лет было возведено 2,8 млн. квадратных метров жилья, а количество счастливых новоселов насчитывает почти 140 тысяч человек.

- Мы переехали в «Губернский» три месяца назад и сразу отметили для себя как здесь уютно, красиво и как комфортно жить, – делится Наталья Кушляева, жительница «Губернского». – Застройщик не просто думает о том, чтобы построить дома. Он думает, где дети будут проводить время и как будут мамочки себя чувствовать на улице. Нравится чистота, которую здесь всегда поддерживают, нравится красота, которую организуют. Здесь постоянно проходят разные мероприятия – к детишкам приезжают аниматоры, а на открытии домов устраиваются большие праздники.

В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» работает с 2011 года. За это время компания возвела с нуля два микрорайона «Панорама» и «Губернский». Это 36 домов, 4 детских сада, современная школа на 1,5 тысячи мест, медицинские кабинеты и отделение почты, зеленые аллеи, детские площадки и роллердромы, спортивные объекты, и зоны для отдыха. Сделано немало, но самое важное, что на этом «ЮгСтройИнвест» не собирается останавливаться.