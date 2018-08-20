Расставшаяся из-за свекрови пара борется за приз в 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-20T17:10:36+03:00

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На канале «СТС» идет шоу для разведенных семей «Союзники». Участниками проекта стали восемь пар из разных городов России и ближнего зарубежья. Главный приз - 10 миллионов рублей. Но получат их не родители, а их дети. Борются за победу 24-летняя Кира Волкова из Ейска и ее экс-супруг 32-летний Иван Камаев из Москвы.

- На самом деле поучаствовать в шоу мне предложил Ваня, который узнал о проекте в Сети. Мы подали заявку и нас отобрали для съемок, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Кира Волкова.

Иван и Кира нашли друг друга в интернете. Мужчина долго писал девушке, добиваясь свидания.

- Мне хотелось встретить девушку своей мечты, искал любимую на сайтах знакомств. И вот встретил Киру. Увидевшись, я влюбился с первого взгляда, - рассказывает Иван.

В 2014 году влюбленные поженились, а поселились они в квартире родителей Ивана. Но семейной идиллии не было - через три года их брак дал трещину. Семью, считает Кира, разрушила свекровь Вера Васильевна.

- Как только мы переехали, начался сущий кошмар. Мама его террорист, мучительница страшная, - делилась своей историей на шоу девушка. - Она даже как-то устроила дикую истерику. Почему это она должна меня в своей шикарной «трешке» прописывать?

Пара решилась поучаствовать в проекте ради своего 2-летнего сына Димы.

Кира была удивлена тем, что муж ее не защищает от нападок свекрови. Не наладились отношения и после рождения внука, которого назвали Дмитрием.

- Твою жену шлюхой называют, а ты говоришь, что я на провокацию подалась. Надо было сказать: «Мама, это моя жена, моя любимая женщина, подарившая мне сына, ты не могла бы свой кашеприемник закрыть на минуточку», - расстроенно вспоминала на шоу девушка. - Я очень мечтала, что она полюбит единственного наследника в их семье. На что свекровь сказала: «Ты здесь никто, а ребенок твой тем более». И тут меня накрыло, я подошла к ней, взяла за волосы и резко наклонила ее голову вниз. Я думала, что я ее голову оторву. У меня в руках даже шматок волос остался. В тот момент я поняла, что эти люди для меня не семья.

Супруги подали на развод. Последние полгода общались только по телефону. Но ради сына решили вновь объединиться и побороться за 10 миллионов рублей.

Кира и ее сын Дима. Фото: из личного архива Киры Волковой.

- Деньги нам хотелось потратить на то, чтобы дать достойное образование нашему сыну. Я мечтаю, чтобы Дима учился в Швейцарии, а уж профессию пусть он сам выбирает, - делится с «Комсомолкой» Кира Волкова. - На проекте было очень тяжело, причем не только физически, но и эмоционально. Пока шли съемки, мы ведь не знали, что о нас говорят другие пары. А теперь, когда эфир вышел, я его посмотрела, хочется, чтобы многие люди ответили за свои слова.

Кстати, шоу так и не помогло супругам воссоединиться вновь.

Сейчас девушка работает моделью в Европе. Фото: из личного архива Киры Волковой.

- На проекте наши чувства вспыхнули, но затем вновь потухли. К сожалению, забыть те обиды, которые были, уже невозможно. Но ради сына мы поддерживаем хорошие отношения. Сейчас, кстати, Ваня вместе с Димой живут в Ейске, а я почти постоянно в Европе работаю моделью, но стараюсь прилетать как можно чаще к своей кровиночке, - добавляет Кира Волкова. - Он первый выпуск шоу смотрел и улыбался - маму и папу по телевизору показывают, но пока не понимает, что мы проходим все испытания ради него.

Кира мечтает заработать на домик, в котором они будут жить вместе с сыном. Фото: из личного архива Киры Волковой.

В течение трех месяцев на побережье в Шри-Ланке пары будут проходить сложнейшие испытания, победить в которых пары смогут, лишь объединив свои усилия.

Следующую серию смотрите на канале СТС в воскресенье, 26 августа в 19:30.