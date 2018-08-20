Вор и закон

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-20T17:16:55+03:00

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В Краснодарском крае слушается дело по разоблачению организованной преступной группировки, занимавшейся хищением нефти в особо крупном размере из магистрального нефтепровода «Малгобек - Тихорецк». Однако есть серьезные причины сомневаться, что все преступники ответят по закону.

«Спортсмены» убежали от правосудия

Рассмотрение дела банды нефтеворов в разгаре. Но их покровители уже пытаются разыграть так называемый тосненский сценарий, по которому восемь преступников, промышлявших хищением топлива, были освобождены прямо в зале суда. «Спортсмены» - ленинградская преступная группировка, которая хорошо известна по врезкам в трубопроводы и поставкам контрафактного топлива. В свое время они были задержаны на месте преступления с поличным во время отбора краденых нефтепродуктов. Однако очевидные факты воровства, доказательная база (роли, явки, позывные, пароли) не были признаны судом достаточным основанием, чтобы признать задержанных преступной группировкой. Деятельность «спортсменов» даже не рассматривалось как воровство в особо крупном размере. Некоторые подсудимые получили символическое наказание по статье - «Покушение на кражу», тут же попали под закон «День в СИЗО за полтора в тюрьме». И как результат - оказались на свободе. Три года следствия и полноценная работа следственной группы пошли насмарку: «спортсмены» были отпущены в зале суда.

Такая лояльность к рецидивистам, мягко говоря, вызывает недоумение. Мало того, по стране прокатилась волна многочисленных хищений нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов. Ни для кого не секрет, что за всеми этими преступлениями стоят серьезные покровители при власти и погонах, которые всеми силами хотят сохранить свой преступный бизнес.

Не является исключением и краснодарское дело. «Серьезные» люди, стоящие за врезками, пытаются развалить дело о причастности своих людей к кражам топлива. В местных СМИ появились публикации, в которых заказчики не скрывают свое желание перекинуть с больной головы на здоровую - выставить нефтеворов невинными пай-мальчиками, навести тень подозрений или поставить под удар кого угодно, лишь бы не потерять своих подельников.

Первый пошел, второй…

Досье на каждого участника ОПГ в Краснодарском крае собиралось доскональное, в деталях изучалось содержание телефонных переговоров, право владения имуществом, договоры аренды и найма, фиктивные документы, распутывалась сложная схема перекачки, сбора и легализации ворованной нефти.

Первому подсудимому уже вынесен обвинительный приговор - за совершение кражи в особо крупном размере в составе преступной группировки он получил всего два года и шесть месяцев с пребыванием в колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей.

Дело главного обвиняемого в организации и руководстве группировки Александра Романенко только начали слушать. Приговор еще не вынесен, возможно, поэтому его покровители-партнеры торопятся отмазать от уголовного дела, представляя как честного бизнесмена, спортсмена и мецената, случайно попавшего в орбиту правоохранительных органов. Заметим, что в свое время А. Романенко уже был осужден за хищение нефти в особо крупном размере. Тогда, в 2010 году, суд прислушался к неоспоримой доказательной базе, приговорил фигуранта дела на 12 с половиной лет с выплатой смешных штрафов. Уже через четыре года Романенко вышел на свободу. Однако проникнуться идеей честного образа жизни так и не захотел.

Кто крайний

Чрезмерно лояльное отношение к нефтяному криминалу несет серьезную угрозу не только нефтетранспортным предприятиям. Гораздо более губительны последствия криминальных врезок для окружающей среды - большинство из них, к сожалению, заканчиваются разливами нефти и нефтепродуктов. В середине августа результатом незаконной врезки стал разлив трех тонн дизельного топлива на территории Ленинградской области. Все чаще нефтепродукты загрязняют плодородные земли, попадают в реки и озера. Нередки стали случаи, когда в результате криминальных врезок топливо находили в единственном источнике питьевой воды - в деревенских колодцах. И это только видимые, так сказать, осязаемые последствия криминальных врезок.

Ворованная нефть, переработанная на подпольных заводах-самоварах, в виде контрафактного топлива низкого качества попадает на мобильные автозаправки.

Здесь его уже выставляют как автомобильный бензин, соответствующий евростандартам. Понятно, что автомобильная техника, не приспособленная к такой синтетической атаке, моментально выходит из строя. Владельцы машин чертыхаются, но поделать ничего не могут, подавать иски или писать претензии не на кого.

Но, пожалуй, самая опасная угроза от криминальных врезок - это сращивание преступного бизнеса с властными структурами, а как следствие - криминальные понятия подменяют закон. Краснодарский край до сих пор не оправился от кущевского симбиоза власти и преступности. Поэтому решение Краснодарского краевого суда в отношении преступной группировки нефтеврезчиков может стать показательным - получит преступник заслуженное наказание по закону или вор выйдет на свободу и продолжит похищать топливо.