2018-08-20T18:28:03+03:00
Общество

Вместе со школьной скамьи: семья из Успенского стала лучшей в России

Получать свою награду Рогачевы поедут в Москву
Юлия ДУБИНА
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Семья Рогачевых не ожидала победы в конкурсеСемья Рогачевых не ожидала победы в конкурсеФото: Пресс-служба главы администрации Краснодарского края
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Династия хлеборобов победила на Всероссийском конкурсе «Семья года». Всего в нем участвовали 329 семей - победители региональных этапов из 85 субъектов стран. Чета Рогачевых оказалась лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций».

Григорий и Наталья познакомились еще в школе - в одну секцию баскетбола ходили. Тогда подростки не представляли, к чему приведет юношеская влюбленность.

- Гриша школу закончил, его потом в армию забрали, а я ждала его, тогда еще 2 года служили. А когда вернулся, мы практически сразу поженились. Спустя год сын родился, Анатолием назвали, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья Рогачева.

Глава семьи с 13 лет трудился в селе Успенском комбайнером, профессии его научил дед, как рассказала Наталья, у ее мужа целая династия хлебородов. Пока супруг работал, жена занималась сыном и небольшим хозяйством. Супруги держат птиц и коз.

Спустя 4 года у Рогачевых родился второй ребенок, тоже сын - Алексей. Но супруги понимали, что очень хотят дочь и спустя семь лет решились на третьего ребенка.

- У нас опять сын родился, назвали в честь отца – Григорием. Но о дочери продолжили мечтать и меньше чем через три года вновь стали родителями, у нас появился Матвей, - вспоминает Наталья.

Когда старшие дети уже оканчивали школу, супруги решились на пятого, ну а вдруг девочка, подумали они … И через девять месяцев Григорий с сыновьями встречали из родильного дома Наталью с Дианой на руках.

- Ей уже 4 года, мальчишки мне очень с ней помогают. Старшие пошли по стопам отца и деда, работают комбайнерами, хоть мы им и предлагали другую профессию освоить, но они не захотели, - смеется мама большого семейства.

Кстати на конкурс «Семья года - 2018» Рогачевы попали совершенно случайно. На собрании в детском саду сказали, что ищут претендентов.

- Я, конечно, не очень хотела и даже сразу сказала, делать ничего не буду, нет на это времени. А потом оказалось, что мы выиграли в одной из номинаций. Сейчас в Москву зовут, по осени, - рассказывает Наталья.

А 7 августа в семье произошло еще одно замечательное событие, у Анатолия родился сын. Теперь семья года стала еще больше.

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