Глава Адыгеи рассказал участникам слета «Фишт – 2018» о проектах по поддержке молодежи

СЕГОДНЯ 18:26 2018-08-20T18:31:28+03:00

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На слете талантливой молодежи «Фишт-2018» глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на многочисленные вопросы, актуальные для молодых людей. Беседа проходила в непринуждённой обстановке у костра, вокруг которого собрались юноши и девушки из всех муниципалитетов Адыгеи. Тематика общения была связана с развитием региона и ролью молодежи в этом процессе.

Слёт проходит второй раз, его участники смогли оценить как проведённую работу по реализации инициатив, озвученных на «Фиште-2017», так и ознакомиться с позитивными изменениями, произошедшими в республике после вступления Мурата Кумпилова в должность главы Адыгеи – с момента его инаугурации прошёл почти год.

Глава республики отметил, что экономическое развитие всей России требует инновационных решений и совершенствования профессиональных компетенций. В этой связи вопрос кадрового резерва актуален не только в области госуправления, но и в сфере бизнеса, где требуется эффективный менеджмент.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Руководитель региона подчеркнул, что в республике открыты социальные лифты для целеустремленных молодых людей. Примером тому является Всероссийский конкурс «Лидеры России», где представители республики добились неплохих результатов. Финалисту и пятерым полуфиналистам было предложено замещение должностей в органах госуправления Адыгеи.

Возвращаясь к теме качества знаний и совершенствования профессиональных компетенций, глава республики акцентировал внимание на усилиях власти по созданию базы для личностного развития молодых людей, желающих получить достойное образование. Это и развитие материально-технической базы системы образования, и направление лучших выпускников школ на целевое обучение, и планомерная работа по созданию центров, где дети из любого района Адыгеи могут повышать свой уровень знаний.

- Мы стремимся вовлечь молодёжь в управление как на уровне муниципальном, так и на региональном. Но я считаю, что своё право на занятие высоких руководящих постов необходимо доказывать в конкурентной среде. У нас открытая кадровая политика – заявляйтесь в конкурсы, участвуйте. Важно, чтобы во власть приходили люди, искренне желающие работать над улучшением жизни в республике и обладающие необходимыми умениями и навыками, - сказал глава РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов отметил, что высокий уровень знаний, безусловно, позволит молодёжи достичь карьерных высот, в том числе – в госуправлении. Глава РА привёл в пример школьника из Тахтамукайского района Закира Ачоха, показавшего отличный результат на ЕГЭ и поступившего на обучение в Финансовый университет при Правительстве РФ. Было отмечено, что высокий уровень знаний позволяет решать задачи по созданию инновационной экономики, социально-экономическому развитию и модернизации страны.

- В этом направлении мы ведём комплексную работу. Среди положительных примеров – успехи воспитанников Республиканской естественно-математической школы. Главное – здесь открываются перспективы для талантливой молодежи из всей республики. Есть немало примеров, когда выпускники РЕМШ становятся победителями и призерами олимпиад, поступают в престижные вузы. Для нас очень важно создать молодёжи условия для реализации потенциала, построения успешной карьеры и внесения своего вклада в развитие региона, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отдельно говорилось о реализованных проектах в сфере физкультуры и спорта. Это завершение реконструкции республиканского стадиона «Дружба», строительство спортивно-стрелкового комплекса «Центр спортивной подготовки сборных команд РА», где могут проходить состязания самого высокого уровня, создание зала борьбы им. В. Невзорова, строительство футбольных полей с искусственным покрытием во всех городах и районах республики. Глава республики также отметил, что в регионе продолжается реализация проекта по обеспечению доступности объектов спорта, в рамках которого идёт создание ФОКов в муниципальных центрах. Уже сданы спорткомплексы в а.Кошехабль, а. Тахтамукай, и эта работа будет продолжена.

Участники слёта в диалоге с главой республики предлагали различные инициативы. В частности, они касались развития туристической отрасли республики и создания в Адыгее всероссийского центра подготовки по спортивному скалолазанию. Интересовались существующими в регионе мерами господдержки для молодых предпринимателей.

Мурат Кумпилов ответил на прозвучавшие вопросы и поблагодарил ребят за стремление внести свой вклад в улучшение качества жизни людей, проживающих в Адыгее.