2018-08-20T18:47:03+03:00
Карта Кубани

В села Кабардинка начался второй этап капитального ремонта местного Дома культуры

На эти цели из местного и краевого бюджетов выделено около 4 миллионов рублей
Вера МАКСИМОВА
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Предоставлено пресс-службой администрации города-курорта ГеленджикПредоставлено пресс-службой администрации города-курорта Геленджик
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В 2017 году главный объект села для проведения праздников и продвижения традиций и народного творчества получил новый зрительный зал с современным оснащением, мягкими креслами и красивой сценой.

В этом году полномасштабная реконструкция Дома культуры будет завершена, благодаря чему будут созданы прекрасные условия для занятий различными видами творчества.

Сейчас внутри здания учреждения проводятся работы по прокладке новых коммуникаций, рабочие занимаются шпаклевкой стен. Вскоре там все побелят и покрасят, заменят пол, старые двери и окна, а на потолках установят светодиодные панели.

Стоит отметить, что в рамках проведения работ модернизуются существующие помещения учреждения. Так, на первом этаже после ремонта будет открыт зал для занятий вокалом с зеркалом во всю стену, на втором этаже оборудуют студию звукозаписи, помещение звукоаппаратной.

Также в скором времени у Кабардинского Дома культуры появится своя костюмерная, полноценные залы для занятий хореографией и декоративно-прикладным творчеством.

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