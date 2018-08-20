Фристайл на воде и в небе

СЕГОДНЯ 18:53 2018-08-20T19:31:08+03:00

В Геленджике с 6 по 9 сентября, в дни «Гидроавиасалона-2018», пройдет чемпионат России по аквабайку-2018

Изменить размер текста: A A

В соревнованиях примут участие 40 сильнейших аквабайкеров со всей страны: Сергей Чемезов, Арсений Матанцев, Михаил Ершов, Александр Курамшин и другие спортсмены, подтвердившие свой высокий рейтинг на Кубке России по аквабайку.

Местом проведения чемпионата станет территория испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Г.М. Бериева.

Победителей определят в разных возрастных категориях в трех классах. В слаломе (заезды с участием двух спортсменов) и кольцевых гонках (гонки с общим стартом) главная задача участников – показать лучшее время.

Наиболее захватывающее зрелище ожидается во фристайле. Дисциплина подразумевает демонстрацию участниками отдельных трюков и их связок различной степени сложности.

- Мы очень рады принимать у себя такие статусные и зрелищные соревнования. Уверен, что город с его географическими преимуществами и развитой инфраструктурой обеспечит комфортные условия для спортсменов и организаторов. А участники соревнований, в свою очередь, доставят большое удовольствие зрителям, жителям Геленджика. Чемпионат России по аквабайку проводится у нас в городе впервые. Надеюсь, это станет хорошей традицией в будущем, - комментирует Виктор Хрестин, мэр города-курорта Геленджик.

Фото пресс-службы администрации города-курорта Геленджик

Спортивную аквабайк-программу дополнит фристайл-шоу на воде «Космическая Одиссея» с участием сильнейших российских фристайлеров в аквабайке, флайбординге и джетлеве. Зрители смогут увидеть шоу днем 7, 8 и 9 сентября.

Ночную версию шоу в неоновых огнях и пиротехнике жители и гости Геленджика увидят 9 сентября в 21:00 на главной набережной города.

- Геленджик незаслуженно недооценен для проведения крупных соревнований в водных видах спорта. Хотя для этого есть все необходимые условия. Это и прекрасная акватория Геленджикской бухты шириной 3 километра, и одна из самых длинных благоустроенных морских набережных в мире, и уникальные для России природно-климатические условия, которые позволяют продлить летний сезон, и развитая туристическая инфраструктура. Поэтому наш чемпионат пройдет именно здесь, - сказал главный организатор Чемпионата России по аквабайку 2018, мастер спорта по водно-моторному и парусному спорту, чемпион России во фристайл-аквабайке Михаил Ершов.