Пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Таджикистане кубанского спасателя доставили в Краснодар

СЕГОДНЯ 22:17 2018-08-20T22:28:19+03:00

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Пострадавший при жесткой посадке вертолета в Таджикистане 44-летний кубанский альпинист Вячеслав Труш доставлен в Краснодар.

- Он прилетел обычным пассажирским бортом. Перевезли его за счет средств страховой компании. Его состояние сейчас средней тяжести, он получил ожоги, множественные ушибы и ссадины, не исключено, что у него есть травма позвоночника, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Римма Чернова. - Пока в помощи он не нуждается, объявления о сборе средств не было.

Как оказалось, вот уже не первый год мужчина увлекается альпинизмом. Это его любимое хобби. Родился Вячеслав в Барнауле, однако сейчас работает сотрудником краснодарского филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, 12 августа в горах Таджикистана едва не разбился вертолет Ми-8, полный альпинистов из России, Испании и Беларуси. Воздушное судно совершило жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек, когда пилоты пытались отвезти туристов в ближайший поселок. Среди тех, кто был на борту, оказались и трое уральцев. Двое из них выжили, но один получил такие травмы, от которых скончался до прибытия помощи.

По предварительным данным и показаниям бортмеханика, ЧП произошло из-за сложных погодных условий.