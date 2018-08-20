«Вторая вице-миссис России-2018»: Воспитываю четырех детей, работаю и успеваю борщ варить!

СЕГОДНЯ 23:25 2018-08-20T23:41:18+03:00

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В столице прошел конкурс «Миссис Россия-2018». За звание самой очаровательной и элегантной замужней леди боролись 30 красавиц из разных уголков страны. Главную корону завоевала Анна Телегина из Твери, первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, а звание второй вице-миссис получила Евгения Бурло из Геленджика.

Как оказалось, девушка побеждать не хотела (да-да, совсем), потому своим титулом очень довольна.

- Весной 2018 года я учавствовала в конкурсе «Миссис Геленджик» и стала победительницей. Таким образом, вышла в финал «Миссис Россия-2018», - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Бурло. - Конечно, подобные мероприятия отнимают очень много времени, а я мама, каждая минутка дорога. На всероссийском этапе в Москве было очень приятно представлять Геленджик и Краснодарский край. В то же время я прекрасно понимала, если я выиграю, на меня ляжет большая ответственность. Но в итоге все сложилось так, как я и хотела - и корона в руках, и я дома с детьми.

Это красавица поражает всех своей точеной фигурой. Фото: из личного архива героини публикации.

В конкурсах красота Евгения ранее уже участвовала. В 17 лет юная девушка попробовала свои силы на «Мисс Геленджик». И удачно. Красавице не только удалось завоевать главную корону, но и найти любовь.

- Да, с мужем Алексеем я познакомилась на этом конкурсе красоты. Он тогда сидел в жюри, а сразу после окончания подошел ко мне и пригласил полакомиться мороженым. Кто бы тогда мог подумать, что он станет моим законным супругом? - улыбается Евгения.

Сейчас Евгения воспитывает сразу четырех ребят. Самый старший - 8-летний Виктор, обожает футбол и плавание, шестилетний Кирилл занимается единоборством и тоже плаванием, а четырехлетние двойняшки Маргарита и Никита пока ходят в сад.

- Несмотря на то, что у меня четверо детей, нам бы с мужем хотелось завести еще одного малыша. Мечтаем о девочке, - добавляет Евгения. - Управляться со всеми детками можно, главное распланировать время с точностью до минут. Я, кстати, дома не сижу, работаю отельером. Утром обязательно бегаю, чтобы держать свое тело в тонусе и оставаться в форме, а вечером готовлю. Если надо и борщ могу сварить!

Кстати, секрет идеальной фигуры красавицы прост - активный образ жизни и никакого сладкого.

- Когда у вас четыре малыша, и на фитнес ходить не надо, - смеется Евгения.

ТТХ Евгении Бурло

Рост - 178 см

Грудь - 90 см

Талия - 60 см

Бедра - 90 см