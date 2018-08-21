На Кубани в Черном море произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-21T09:27:53+03:00

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В понедельник, 20 августа, в 9:49 зафиксировали землетрясение в Краснодарском крае. Подземные толчки происходили северо-западнее Абрау-Дюрсо, что в Новороссийске. Активность наблюдалась в акватории Черного моря.

- Магнитуда землетрясения составила 3,7, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Европейско-Средиземноморском сейсмоцентре. - Эпицентр находился на глубине 30 километров.

В этот же день в море зафиксировали и второй подземный толчок. Он находился также в море, но ближе к Крымскому полуострову.

При этом разрушений после землетрясения не было, эвакуацию жителей не проводили.

НА ЗАМЕТКУ

Специалисты говорят, что беспокоиться не стоит. Землетрясения на Кубани - дело привычное. Гораздо хуже, когда их нет.

- Краснодарский край находится в сейсмоопасной зоне. Несколько десятков тектонических разломов на стыке литосферных плит постоянно двигаются - это и приводит к землетрясениям. Очень опасно, когда плиты застывают. Между ними накапливается энергия и, высвободившись, она может привести к катастрофе, - рассказывает руководитель Научно-исследовательского центра прогнозирования геоэкологических катастроф Владимир Бабешко. - Регулярные небольшие толчки 3-3,5 балла говорят нам об ослаблении напряжения.

ОФИЦИАЛЬНО

Спасатели напоминают, что в случае землетрясения, важно быстро и правильно среагировать на возникшую опасность.

Как действовать:

- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 - 20 секунд);

- если вы живете на нижних этажах: не теряя времени, быстро выйдите из здания, взяв (только заранее подготовленные!) документы, деньги и предметы первой необходимости;

- покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;

- оказавшись на улице, отойдите подальше от зданий, деревьев, линий электропередач и т.п. (на открытое пространство);

- держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.

- если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.