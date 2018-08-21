2018-08-21T11:10:56+03:00
Звезды

Максим Аверин и Анна Якунина устроили танцы на набережной в Сочи

Актеры отдыхают на курорте и готовятся к новому спектаклю
Варвара ДЫМ
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Максим АверинМаксим АверинФото: Борис КУДРЯВОВ
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Звезда сериала «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин не раз признавался в интервью, что просто обожает отдыхать у моря. Вот в этот раз актер и махнул на побережье – в Сочи. Приехал на курорт не один, а вместе с коллегой по цеху актрисой Анной Якуниной. Кадрами с отдыха Аверин с удовольствием делится со своими подписчиками в Инстаграм. Порадовал своих поклонников новым видео, на котором он танцует на набережной в Сочи вместе с Анной Якуниной.

В Сочи Максим Аверин и Анна Якунина устроили танцы на набережной. Фото: Инстаграм Максима Аверина

В Сочи Максим Аверин и Анна Якунина устроили танцы на набережной. Фото: Инстаграм Максима Аверина

Пара зажигательно двигается под песню «Черное море», а немногочисленные туристы на пляже рядом снимают их на мобильники.

О том, что оба делают на курорте, журналистам рассказала сама Анна Якунина. Она дала интервью местному телевидению.

- Обожаю Сочи, он становится близким для меня городом, - призналась Анна Якунина «Вестям. Сочи». – Здесь я готовлюсь к своему юбилею (в октябре актрисе исполнится пятьдесят. – Прим. Авт), работаю над новым проектом, который называется «Монолог женщины». А Максим Аверин – режиссер этого моноспектакля. Знаете, я бы не рискнула никогда на такое, но такая поддержка Максима мне дает уверенность в том, что мы с этим справимся. Буду читать, буду говорить, может быть что-то спою.

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Максим Аверин танцует в Сочи с Анной Якуниной
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Кстати, вместе с Авериным актриса приезжает в Сочи уже не в первый раз. Весной они уже были с гастролями на курорте, где представили зрителям спектакль «Там же, тогда же».

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