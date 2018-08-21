День флага 2018 в Краснодаре: в центре города растянут огромный триколор, а в парках пройдут концерты

СЕГОДНЯ 13:16 2018-08-21T13:16:52+03:00

Полная афиша гуляний на День флага 2018 в Краснодаре

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22 августа Краснодар, как и вся страна, отметит День флага 2018. Этот праздник отмечают уже 24 года подряд. Бело-сине-красное полотнище утвердил еще в далеком 1705 году Петр Первый, а впервые российский триколор подняли над кораблем «Орел». Каждый цвет государственного символа имеет свое значение: белый — свобода и независимость, синий — вера и духовность, красный — державность.

В столице Кубани стало уже доброй традицией разворачивать огромный российский флаг на главной площади города. Отмечать День флага 2018 в Краснодаре начнут с 9:00 утра. В это время состоится праздничный митинг, на котором будут присутствовать первые лица города и края.

- Под звуки марша военного оркестра триколор пронесут по периметру Театральной площади. Затем полотно размером 10 на 15 метров доставят к флагштоку представители Почетного караула Кубанского казачьего войска, - рассказал «КП»-Кубань» начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара Андрей Измеров.

Стало уже доброй традицией растягивать огромный триколор на День флага

После этого на сцене у Театральной площади выступят творческие коллективы города, а в неба запустят синие, белые и красные шары.

В Чистяковской роще Краснодара тоже будет праздник. Здесь выступят местные творческие коллективы. Отметят День флага и в городских библиотеках. Здесь проведут книжные выставки и расскажут об истории российского триколора.

Как День флага отметят в городах Кубани

В Сочи в 10:00 на площади Флага пройдет праздничный митинг. А потом национальные общины и творческие коллективы курорта пронесут огромный триколор по улице Навагинской.

В 18:00 здесь же состоится праздничный концерт, а еще проведут конкурсы и викторины. Вечером – дискотека.

День флага отметят во всех районах Кубани

В Новороссийске День флага 2018 начнут отмечать в 9:00 на площади у администрации города по улице Советов, 18. После митинга народ поздравят с праздником местные творческие коллективы.

В Геленджике в 8:00 начнут отмечать День флага с зарядки.

В Анапе устроят флэшмоб – горожане выстроятся в цветах российского тиколора.