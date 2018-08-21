2018-08-21T13:16:52+03:00
Общество

День флага 2018 в Краснодаре: в центре города растянут огромный триколор, а в парках пройдут концерты

Полная афиша гуляний на День флага 2018 в Краснодаре
Варвара ДЫМ
Поделиться:
День флага отметят на КубаниДень флага отметят на Кубани
Изменить размер текста:

22 августа Краснодар, как и вся страна, отметит День флага 2018. Этот праздник отмечают уже 24 года подряд. Бело-сине-красное полотнище утвердил еще в далеком 1705 году Петр Первый, а впервые российский триколор подняли над кораблем «Орел». Каждый цвет государственного символа имеет свое значение: белый — свобода и независимость, синий — вера и духовность, красный — державность.

В столице Кубани стало уже доброй традицией разворачивать огромный российский флаг на главной площади города. Отмечать День флага 2018 в Краснодаре начнут с 9:00 утра. В это время состоится праздничный митинг, на котором будут присутствовать первые лица города и края.

- Под звуки марша военного оркестра триколор пронесут по периметру Театральной площади. Затем полотно размером 10 на 15 метров доставят к флагштоку представители Почетного караула Кубанского казачьего войска, - рассказал «КП»-Кубань» начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара Андрей Измеров.

Стало уже доброй традицией растягивать огромный триколор на День флага

Стало уже доброй традицией растягивать огромный триколор на День флага

После этого на сцене у Театральной площади выступят творческие коллективы города, а в неба запустят синие, белые и красные шары.

В Чистяковской роще Краснодара тоже будет праздник. Здесь выступят местные творческие коллективы. Отметят День флага и в городских библиотеках. Здесь проведут книжные выставки и расскажут об истории российского триколора.

Как День флага отметят в городах Кубани

В Сочи в 10:00 на площади Флага пройдет праздничный митинг. А потом национальные общины и творческие коллективы курорта пронесут огромный триколор по улице Навагинской.

В 18:00 здесь же состоится праздничный концерт, а еще проведут конкурсы и викторины. Вечером – дискотека.

День флага отметят во всех районах Кубани

День флага отметят во всех районах Кубани

В Новороссийске День флага 2018 начнут отмечать в 9:00 на площади у администрации города по улице Советов, 18. После митинга народ поздравят с праздником местные творческие коллективы.

В Геленджике в 8:00 начнут отмечать День флага с зарядки.

В Анапе устроят флэшмоб – горожане выстроятся в цветах российского тиколора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
2 млрд рублей выделят на ремонт мостов трассы Джубга-Сочи
На Кубани увеличилось число отелей работающих по системе «все включено»
В Геленджике отметят День города
В Тимашевском районе в сарае нашли тело 17-летнего парня
Житель Краснодара добровольно снес свой дом и магазинчик
В Павловском районе Mazda влетела под грузовик
В Курганинском районе женщина убила своего знакомого после вечеринки
20 тысяч человек переехали на Кубань с начала 2018 года
Краснодар вошел в топ-3 футбольных городов России
В Крымском районе мужчина перевернулся на легковушке и погиб
В Сочи задержали преступника, скрывавшегося от властей в Молдове
В Краснодаре в ДТП попал полицейский автомобиль
В Краснодаре покажут китайскую оперу
Жителя Краснодара ограбил новый любовник его подруги, пока он сидел в тюрьме
Главы МИД России и Сербии встретятся в Сочи 21 агвуста
В Сочи в ДТП погиб мотоциклист
ФК «Краснодар» недоволен работой судей на матче со «Спартаком»
Для определения роста новичка «Локомотива-Кубань» Фалля не хватило высоты стойки
На Кубани МФЦ перевели в региональное подчинение
В Сочи на «Плотформа S-70» споет Пелагея
На пляже в Геленджике пронесся смерч
Население Кубани c начала года выросло на 20 тысяч человек
Краснодарцу дали 12 лет тюрьмы за отправку порноснимков 9-летней соседке
«Плотформа S-70» 2018 в Сочи: бой между Гольцовым и Оливейрой станет главным событием турнира
В туалете поезда Ульяновск - Анапа нашли тело 54-летнего жителя курорта
На Кубани водители не могут оформить ОСАГО без допуслуг
ВТБ: количество велопрокатов в Москве впервые превысило 3 миллиона
В Краснодаре увеличится количество трамваев на линии
В Сочи водитель сбил 16-летнюю девушку и уехал с места ДТП