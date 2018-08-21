2018-08-21T16:50:02+03:00
Общество

В Адыгее обсуждают полицейских, снявших свое пение в машине

Однако в МВД республики не уверены, что герои набирающего популярность видео работают в их ведомстве [видео, опрос]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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- Не уходи-и-и! Побудь со мной еще чуть-чуть! - поют, что есть мочи, два мужчины в полицейской форме. Да так проникновенно, артистично - аж за душу берут!

В соцсетях бурно обсуждают ролик, на котором запечатлены двое хлопцев в погонах и с жетонами на груди. Парни ехали в машине по свободной трассе. В какой-то момент в проигрывателе заиграла песня Мурата Тхагалегова. По всей видимости, любимая у героев набирающего популярность видео. Водитель включил камеру на мобильнике и стал снимать.

«Позитивные сотрудники ДПС в Адыгее» – так подписал ролик один из пользователей.

В Адыгее обсуждают полицейских, снявших свое пение в машине.

Как это видео просочилось в Сеть и стало достоянием общественности, неизвестно. Однако шуму наделало. Несмотря на то, что большинство людей видео восприняло положительно, нашлись и те, кто на полицию обрушил шквал критики. Некоторые понадеялись на то, что ведомство уже начало чистить свои ряды.

- Едут, на дорогу не смотрят да еще поют на службе! - негодует Аркадий Громов. - Надеюсь, они уже уволены задним числом.

Один из пользователей в ролике даже узрел момент, когда герои видео якобы выехали на встречку. Так, к комментариям прибавились еще и надежды на скорое лишение прав сотрудников.

Вспомнился многим и майский случай, который произошел в Москве. Тогда сексапильная брюнетка в полицейской форме за рулем BMW пела блатную песню Любови Успенской «Прости меня, мама». Девушка старательно выговаривала слова из песни: «С вором ходила, вора любила, он воровал, воровала и я».

Позже выяснилось, что девушка на самом деле в органах никогда не работала. Тем не менее, за свою выходку она получила штраф. Форму правоохранителей лицам, не имеющим к ним отношения, запрещено надевать по закону. За это нарушительница заплатила 1 500 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Правоохранители после звонка корреспондента «КП» - Кубань» заинтересовались роликом. Однако в ведомстве сомневаются, что герои видео из республики.

- Утверждать, что это сотрудники МВД по Адыгее, пока рано. В ближайшее время мы установим их личности, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в МВД по Адыгее.

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