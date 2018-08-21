«Фишт-2018» собрал представителей талантливой молодежи из всех районов Адыгеи

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-21T17:42:13+03:00

В рамках года волонтера с 17 по 19 августа в предгорьях Адыгеи прошел слет

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Глава республики Мурат Кумпилов вместе с участниками слёта проделал путь по всему горному маршруту от Яворовой поляны, где был дан старт мероприятию, до приюта «Фишт». В походе также приняли участие члены кабинета министров РА и главы муниципальных образований.

Мероприятие проходило во второй раз и собрало более 250 человек, представляющих все города и районы Адыгеи. Участники слёта разместились в палаточном лагере, в одном из живописнейших уголков Кавказского государственного природного биосферного заповедника у подножия горы Фишт.

Центральным событием слёта стало общение молодёжи с Главой Адыгеи в формате прямого диалога. На вопросы ребят отвечали и руководители профильных министерств и ведомств республики.

Мурат Кумпилов рассказал об усилиях республиканской власти по формированию точек роста в экономике, которые, в свою очередь, будут благоприятствовать созданию новых рабочих мест. В частности, глава республики сообщил о проведённой за последнее время работе по социально-экономическому развитию региона, строительству дорог и энергообъектов, учреждений образования и здравоохранения, спортивных комплексов. Мурат Кумпилов подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Регион активно участвует в федеральных программах, кроме того, множество проектов планируется реализовать при поддержке руководства страны в рамках подготовки к празднованию 100-летия государственности Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Большое внимание было уделено теме повышения качества образования в регионе, поиску и поддержке талантливой молодёжи, её вовлечению в систему государственного управления.

Особый акцент был сделан на тематике добровольческого движения. Руководитель региона отметил, что волонтёрство является одним из действенных способов по решению задач, связанных с экологическими программами, сохранением рекреационных ресурсов, объектов национального и культурно-исторического наследия.

- В настоящее время на территории Адыгеи расположено более трех тысяч самых разных объектов археологического наследия. При поддержке Русского географического общества в тесном сотрудничестве с археологами Москвы и Санкт-Петербурга организована планомерная работа по изучению и сохранению дольменной культуры. Также в республике запущен проект «Сохранение самшита колхидского на западном Кавказе». За два года было высажено более 1 тысячи саженцев данного растения, и впереди еще кропотливая работа. И здесь роль волонтеров также очень велика, - сказал Мурат Кумпилов».

Глава республики дал положительную оценку работе волонтерских движений и рекомендовал уделить внимание их популяризации. В этот же вечер Мурат Кумпилов выступил с инициативой создания волонтерского движения «Сохраним корни», работа которого будет направлена на консолидацию усилий по сохранению природного и историко-культурного наследия Адыгеи, в первую очередь – самшита колхидского и дольменов.

Для участников слёта была организована обширная культурно-познавательная программа. Команды городов и районов представили свои муниципалитеты в творческих номерах, состязались на спортплощадках, участвовали в квесте «7 чудес горы Фишт», совершали восхождения от приюта к малому Фиштинскому леднику, Фишт-Оштеновскому перевалу и озеру Псенодах. Кроме того, сотрудники Кавказского заповедника рассказали ребятам о неповторимой природе региона, необходимости её сбережения.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Вечером у костра участники слёта демонстрировали свои таланты в исполнении авторской песни, зажигательных адыгских танцах.

Финалом слёта стала культурно-досуговая программа «Огонь Фишта» с участием артистов государственного ансамбля «Нальмэс», творческого объединения «Ошад» и эстрадных исполнителей.

Общаясь с молодёжью, глава республики подчеркнул важность таких встреч и рассказал о планах по расширению формата слёта до межрегионального. Так, в следующем году планируется пригласить на Фишт гостей из Краснодарского края.

- Каждый из вас готов достигать новых высот, вы доказали свою решимость и целеустремлённость, оказавшись здесь, на слёте «Фишт - 2018». Уверен, что вы покорите новые высоты в образовании, спорте, общественной деятельности, сможете в полной мере реализовать свои таланты, - сказал Мурат Кумпилов.