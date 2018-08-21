24-летняя краснодарка метит в команду шеф-повара Ивлева в «Адской кухне»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-21T18:53:21+03:00

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Завтра, 22 августа, на телеканале «Пятница!» начинается второй сезон реалити-шоу «Адская кухня».

- Победитель проекта получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также один миллион рублей, - рассказывают «Комсомолке» организаторы конкурса.

В команду известного шеф-повара Константина Ивлева метит 24-летняя краснодарка Алина Гуренко, которая удивила жюри во время кастинга и получила заветную путевку на проект.

miss_linagurenko Уже скоро #мойперсональныйад

- О том, что идет отбор на реалити, я узнала в Интернете. Подала заявку, мне перезвонили, пригласили в Москву. На сам кастинг нужно было привезти готовое блюдо. Я решила приготовить курицу с домашним паштетом в соусе из голубого сыра, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Алина Гуренко. - Задача, скажу вам, не из легких. Везти в самолете блюдо было бессмысленно, поэтому пришлось готовить в столице.

В итоге труды повара оказалась не напрасными - Алина стала участницей «Адской кухни».

- Признаюсь, я бы очень хотела работать с Константином Ивлевым. Но прекрасно понимаю, что опыта у меня еще маловато. Я повар всего два года, - продолжает девушка. - Еще недавно работала в банке с бумажками. Потом ушла в декрет и решила больше не возвращаться в офис. Теперь экспериментирую на кухне в одном известном краснодарском ресторане, специализируюсь на итальянской кухне. А на проекте я училась у людей, которые знают, как готовить идеально.

miss_linagurenko На фото Алина (справа) вместе с поварами

Испытания на проекте, по словам краснодарки, были трудными, но сложнее девушке было привыкнуть к жизни под прицелом камер.

- Представьте, два месяца круглосуточно нас снимали, расслабиться можно было разве что в душе и то ненадолго. У нас не было телевизоров, телефонов и даже часов! Мы не знали, когда нас разбудят, на сборы давали пять минут. При этом нас 18 человек, которые ранее знакомы не были, но которых заставляют находиться рядом друг с другом постоянно. Ох… - вспоминает свое пребывание на проекте Алина.

miss_linagurenko Будет ли по зубам мне "адская кухня"? P.s. я конечно не единственная #адскаякухня #АК2 #мойперсональныйад

Силы придавала семья. Краснодарку поддерживали любимый супруг Александр, трехлетний сын Артем и родители.

- Болела за меня мама Анжелика и отчим Николай. Он, как выяснилось, вместе с Константином Ивлевым служил в 90-е годы в московском кремле. Мир тесен, - улыбается Алина Гуренко.

Теперь девушка - один из претендентов на победу в проекте. На протяжении нескольких месяцев ее и других поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от шефа.

Выпуск с Алиной Гуренко смотрите на канале «Пятница» 22 августа в 19:00.