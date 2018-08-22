2018-08-22T13:58:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре под суд пойдет убийца директора ЧОП и сотрудника Росгвардии

В отношении Мухтара Малсюгенова завершили расследование уголовного дела
Юлия ДУБИНА
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Убийце могут дать пожизненный срокУбийце могут дать пожизненный срокФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В ночь на 26 ноября в одном из кафе Армавира были убиты три человека. Среди них врио начальника местного отдела вневедомственной охраны краевого управления Росгвардии. Спустя сутки после трагедии в сети появилось видео перестрелки.

На кадрах видно, как трое мужчин сидят у барной стойки, через некоторое время один из них надевает капюшон и стреляет в сидящего напротив человека.

Дальше мужчины разбегаются, и понять происходящее становится очень сложно. В ходе расследования, сотрудниками следственного комитета была выстроена цепочка событий.

Появилось видео тройного убийства в баре Армавира.

- У барной стойки в ходе возникшего личного конфликта директор частного охранного предприятия произвел выстрел в голову 45-летнего мужчины, убив его. В ответ на это Малсюгенов из пистолета произвел не менее 5 выстрелов в стрелявшего и в находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся. Директор ЧОПа был убит на месте, второй пострадавший был доставлен в больницу, где скончался в результате причиненного огнестрельного ранения, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Ресторан "Астория" пользовался популярностью к местных жителей. Фото: пресс-служба краевого СУ СК

Ресторан "Астория" пользовался популярностью к местных жителей. Фото: пресс-служба краевого СУ СК

Оставшегося в живых участника конфликта Мухтара Малсюгенова задержали 5 декабря в хуторе Раздольном Новокубанского района.

36-летнему мужчине в суде огласят приговор сразу по двум статьям УК РФ: убийство двух человек, совершенном общеопасным способом и незаконное приобретение, ношение и хранение оружия. Мужчине грозит вплоть до пожизненного срока.

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