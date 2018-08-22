Пассажиры загоревшегося в Уфе самолета прилетели в Сочи

СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-22T13:42:33+03:00

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Пассажиры рейса Уфа-Сочи все-таки прилетели на курорт. Их отправили на запасном самолете компании "Ред Вингс". Правда, добрались в итоге не все 202 пассажира. Некоторые решили остаться в Уфе после ЧП с самолетом.

Ту-204 загорелся в Уфе в пять утра. Самолет влетел и экстренно вернулся обратно - у лайнера загорелся левый двигатель. На борту было 202 пассажира, среди них 41 ребенок. Люди летели отдыхать в Сочи. Чудом никто не пострадал, людей на надувных трапах спустили на землю. Но страху они натерпелись.

- Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально, - рассказал «КП» очевидец Денис. - Ну, половина самолета отказались дальше лететь, кто-то, наверное, даже вообще летать теперь не сможет. Страшно, конечно, было.

Но некоторые все-таки отправились в Сочи. Самолет Уфа-Сочи, рейсом 808, вылетел в 9:06 утра и уже в 12:02 был на курорте.

- Самолет благополучно долетел, все пассажиры получили багаж, - сообщили «КП»-Кубань» в аэропорту Сочи. – На борту находилось около ста пассажиров. После ЧП в Уфе не все решились лететь в Сочи.

В числе тех, кто отказался лететь в Сочи, уфимка Татьяна Пономарева.

- У меня такой шок, я по состоянию здоровья теперь не могу, ведь мне 65 лет, - сказала она. - Нам сказали, что вернут билеты, но когда и как это будет, непонятно. Я еще от этого ужаса не отошла, как мне предлагают снова сесть в самолет. Теперь пусть вернут деньги за путевки.