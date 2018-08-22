22 многоэтажки Краснодара останутся без горячей воды по вине управляющих компаний

СЕГОДНЯ 18:07 2018-08-22T18:09:54+03:00

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Плановые отключения горячей воды в Краснодаре подходят к концу. Но только не во все многоэтажки города вернется это благо цивилизации. Почти 20 домов краевого центра ограничены от ресурса за долги управляющих компаний.

- В Краснодаре управляющие компании и ТСЖ должны нам за потребленные тепло и горячую воду более 400 миллионов рублей, - говорит директор по сбыту Автономной теплоэнергетической компании Дмитрий Середенко. – А вместе с филиалами, которые находятся в Новороссийске, Абинске, Тимашевске, Гулькевичах и Майкопе, сумма задолженности превышает один миллиард рублей!

В числе злостных неплательщиков УК «Западная», ТСЖ «Надежда», УК «Изумрудный город», УК «ЮРСК Сервис», УК «Престиж», Территория комфорта, Аврора, УК «Прометей», УК «Карасун плюс» и другие. На ближайший месяц в списке адресов, где будет введено ограничение по горячей воде, дома этих организаций, расположенные на улицах Калинина, Кожевенной, Головатого, пр. Чекистов, 70 лет Октября, Харьковской, Уральской, Шифрина, Лучко, Красных Партизан и другие.

Тепловики говорят, что добросовестные потребители в таком случае пострадать не должны. Ведь именно обслуживающая организация по закону должна сделать все, чтобы неудобства коснулись только те квартиры, где живут неплательщики. Но на деле получается все по-другому – управляющие компании и ТСЖ лишают блага цивилизации весь дом. Да и не всегда передают все деньги за услуги тепловикам. Поэтому у краснодарцев возникает вопрос - куда уходят их деньги?

- Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки деятельности руководителей УК и ТСЖ, - рассказал начальник отдела сбыта тепловой энергии Автономной теплоэнергетической компании Александр Фисун. - В сентябре в отношении управляющих организаций, не выполнивших требование 103-го приказа Минэнерго об отсутствии долгов перед тепловиками, будут направлены заявления о привлечении к административной ответственности. Такие компании не получат теплоноситель, пока не оплатят задолженность.

За несколько лет в Краснодаре и в Новороссийске несколько руководителей УК, которые допустили махинации с деньгами тепловиков, уже были привлечены к ответственности. На днях Октябрьский райсуд Новороссийска заключил под стражу экс-директора управляющей компании города-героя Агиля Аббасова за злоупотребление полномочиями.

- Собранные с людей десятки миллионов рублей предназначались АТЭК в счет оплаты тепла и горячей воды. Однако они ушли на счета других аффилированных организаций, - рассказали в полиции Новороссийска. - В результате у АТЭК возникла задолженность перед Газпроммежрегионгазом, а почти 25 тысяч жителей города-героя остались без горячей воды.

Это не последнее громкое дело, где экс-руководители идут под суд за злоупотребление деньгами тепловиков.

- В 2018 году количество предъявленных на исполнение документов в пользу предприятий ЖКХ увеличилось на 38 процентов, - пояснил главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

За злостное уклонение от погашения задолженности перед тепловиками несколько недобросовестных руководителей УК и ТСЖ Краснодара тоже могут привлечь к уголовной ответственности. На данный момент по этой причине уже заблокированы счета 20 управляющих компаний города.

ВАЖНО

Что делать тем, кто исправно платит за коммуналку

Жаловаться в Жилищную инспекцию Краснодарского края по телефону горячей линии: 8 (861) 259-10-30. Или писать жалобу в прокуратуру Кубани по адресу: Краснодар, ул. Советская, 39. Телефон: (861) 268–50–01.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие дома могут остаться без горячей воды из-за долгов управляющих компаний и ТСЖ

Ул. Кожевенная, 60 - УК «Западная», долг 543 407 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Калинина, 350/4 - ООО УК Западная, долг 884 479 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Кожевенная, 54/1, 54/2 - ООО «УК», долг 680 900 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Головатого, 172 - ООО УК «Западная», долг 695 671 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Кожевенная, 58 - ООО УК «Западная», долг 646 096 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Кожевенная, 62 - ООО УК «Западная», долг 949 033 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Рождественская Набережная, 39, лит 35 - ТСЖ «Надежда», долг 6 475 123 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

Ул. Азовская, 7 - ТСЖ Азовское, долг 226 227 рублей, воду могут вырубить 20 сентября.

1-я Заречная, 41 - ТСЖ «Элитное», долг 168 222 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Проспект Чекистов, 13 - ТСЖ №206, долг 202 341 рубля, воду могут вырубить 28 августа.

Проспект Чекистов, 19 - ТСЖ Краснодар, долг 255 496 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Харьковская, 83/6 - ТСЖ «Пересвет западный», долг 142 722 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Минская, 122/14 - ТСЖ «Солнечный берег 14» 148 896,50 28.08.2018

Рождественская Набережная, 2, 4 - ООО УК «Изумрудный город», долг 249 372 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Бигдая, 12 - ТСЖ «Бигдая 12», долг 362 898 рублей, воду уже вырубили.

Ул. Уральская, 111/1 - ООО УК «ЮРСК Сервис», долг 322 836 рублей, воду уже вырубили.

Ул. 70 лет Октября, 1 - УК «Екатеринодар», долг 197 473 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Сормовская, 167/1 - ТСЖ «Надежда 167», долг 199 708 рублей, воду могут вырубить 20 августа.

Ул. 1 Мая, 71/2. Лит.А - ООО «Градострой», долг 111 862 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Сормовская, 208, Лит. 2 - ООО УК «Изумрудный город» долг 269 960 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Константина Образцова, 6 корп. 2 - ООО «Краснодарская УК», долг 331 399 рублей, воду могут вырубить 28 августа.

Ул. Стасова, 183/2 - ООО УК «Престиж», долг 3 628 262 рублей, воду могут вырубить 3 сентября.

Ул. Генерала Шифрина, 1, 5; ул. Клары Лучко, 16 - ООО УК «Максимум», долг 1 988 082 рублей, воду могут вырубить 17 сентября.

Ул. Западный обход, 42 кор.1; 2; 5; 6; 7; 8 - ООО ТК Сервис, долг 1 526 457 рублей, воду могут вырубить 10 сентября.

Ул. Клары Лучко, 14, корп 1,2,3 лит 9 - ООО Территория комфорта, долг601 825 рублей, воду могут вырубить 17 сентября.

Ул. Генерала Шифрина, 7, лит 8; ул.Ставропольская, 163/1; ул. Клары Лучко, 4 - ООО УК Каллиста, долг 946 241 рублей, воду могут вырубить 17 сентября.

Ул. Черкасская, 49 - ТСЖ «Черкасская 49», долг 472 674 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. Кожевенная, 40,42, 42/1 - ООО «УК», долг 145 255 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. Хабибулина,6, 11, 13, 15 - Краевая Жилищно-Эксплуатационная Компания, долг 1 579 953 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. Таманская, 153 корп.1; корп.6 - ООО УК Вертикаль (ООО УК Управдом ЮГ), долг 505 766 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. 40 лет Победы, 10; ул. Промышленная, 21/1, 21/4, 21/9, 21/10 - ООО «Аврора», долг 6 407 899 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. Волховская, 8; проезд Тверской, 4 – 7 - ООО «УК « Прометей», долг 1 962 129 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. Уральская, 129 - УК ООО «Европа-2», долг 1 746 637 рублей, воду могут вырубить 4 сентября.

Ул. Красных Партизан, 77 - ООО УК «Краснодар», долг 304 494 рубля, воду могут вырубить 10 сентября.

Ул. Красных Партизан, 109 - ООО УК «Краснодар», долг 689 552 рубля, воду могут вырубить 10 сентября.

Ул. Селезнева, 4/15, корп.1; корп 2 - ООО УК «Карасун плюс», долг 1 004 435 рублей, воду могут вырубить 10 сентября.

Ул. Генерала Шифрина, 1/1; ул. Клары Лучко, 10 - ООО УК «Аквамарин», долг 339 175 рублей, воду могут вырубить 17 сентября.