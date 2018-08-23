Убивали как взрослые, а спросили как с детей: школьники, утопившие 10-летнего мальчика, избежали наказания из-за возраста

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-23T12:31:07+03:00

Фигурантам уголовного дела на момент случившегося было 12 и 13 лет [видео, фото]

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В однокомнатной квартире Поляковых горе не просто поселилось, оно вросло в каждую стену, стул, дверной косяк... Даже полная ваза конфет выглядит как лишний элемент на столе. Кажется, к ним никто не притрагивался с того самого дня, когда за порог этого дома вышел 10-летний Валера. Взгляд Ирины, мамы мальчика, как взведенный курок револьвера - в глаза ей смотреть невозможно.

- Я прокручиваю этот день в голове постоянно. Помню каждую деталь, - рассказывает она «Комсомольской правде»-Кубань». - Дети пришли из школы (до 27 ноября 2017 года у Поляковых было два сына: Жене — 12, Валере -10) и собирались на тренировку. Они занимаются контактным каратэ. Занимались... Занимался...

Младший - Валера - решил пропустить занятие, сказав брату, что плохо себя чувствует.

- Женя мне говорит: «Мам, повлияй на него, он идти не хочет!». А я дала слабину, ну не хочет, пусть остается дома, - продолжает Ирина. - Мы поехали с мужем на рынок, он только вернулся из командировки, а Валера остался дома.

Валера Поляков

ВАЛЕРА ПРОПАЛ

Дальше события развивались, как в кошмарном сне.

- Мы вернулись домой через пару часов - двери не заперты, Валеркин планшет на зарядке. Значит, думаю, вышел во двор поиграть, - Ирина восстанавливает картину самого страшного дня в своей жизни. - Час нет, два нет...Это уже очень долго для него было. Он обычно каждые 15 минут домой забегал. Я сказала мужу, мол, иди поищи по площадкам, по дворам. Тогда мы вышли уже вдвоем - покричали, обошли дом вокруг. Никто его не видел. Как в воду канул... И я позвонила участковому.

Поляковы листают альбом с фотографиями, где их сыновья оба живые и счастливыеФото: Евгения ОСТРАЯ

На машине они носились по всему поселку до поздней ночи.

- Надо отдать ему должное, мы облазили все крыши, все подъезды и заброшенные дома вместе с Виталием (мы все его тут просто по имени зовем), - рассказывает Ирина. - Это единственный человек из всех служб, кто искал ребенка, действительно, всю ночь.

Было холодно. Пошел снег. В ту ночь, вспоминает женщина, температура опустилась до минус двух.

- Мы перевернули здесь каждый камень - он не мог далеко уйти. А полшестого утра ко мне поднялась соседка, рассказала, что ее дочь Ангелина видела, как Валера ушел вместе с мальчишкой - Сашкой Рамзиным (фамилия изменена — авт.).

Произнося это имя Ирина невольно сжала кулаки. Но сохранив видимое хладнокровие, продолжила:

- Валера с Ангелинкой и еще одним соседским мальчишкой заливали горку во дворе, когда сына позвал Рамзин. То есть в последний раз его видели с ним.

Стоит сказать, что 12-летний Сашка был ровесником и одноклассником старшего сына Поляковых - Жени. В детстве они играли все вместе, пробовали даже дружить семьями. Но что-то не пошло...

Сашка Рамзин - между братьями

Не дожидаясь рассвета, несчастная мать побежала к ним, тем более что Рамзины живут в соседнем «сиротском» доме (квартиру в новостройке мать семейства получила от государства, как воспитанница детдома — авт.).

- Я тактично подождала до половины седьмого утра, и постучала. «Где Сашка?», спрашиваю. Она говорит: «Спит». Разбудила его. Он вышел, говорит, я Валеру не видел вообще. Только, когда я сказала, что его видели с ним, он сознался, что дошел с сыном до 8-го дома и все... Тогда я почувствовала, что он врет.

Но то, что ребенок, которого она знает с детства, может быть причастен к чему-то страшному, Ирина и предположить не могла.

- Я подумала, может, он что-то видел. Может, Валеру кто-то украл на машине, изначально я такую версию себе представила, а он боится говорить, - продолжает мать. - Своими предположениями я поделилась с полицейскими.

Ребенка нашли на следующий день... Рыбаки.

- Мне позвонили из полиции, сказали, что Валеру нашли, - недрогнувшим голосом продолжает Ирина. - Я была уверена, что нашли его живым и невредимым... Даже никаких предчувствий не посетило. Может, я уже не в себе была...

Что случилось непоправимое, мать поняла, когда в отделении полиции на ее вопрос, где сынок, дежурные молча опустили глаза.

При этих словах Ирина впервые за время нашего разговора срывается в плачь.

- Меня не пустили на место гибели, не пустили в морг, дальше у меня провал в памяти..., - на секунду, казалось, Ирина сосредоточилась на чем-то в своих воспоминаниях. - ...я забрала ребенка, он почти не изменился, только огромный отек с левой стороны покрыл его щечку.

ДРУЖИЛ, ИГРАЛ, УБИЛ

Неведомо как попавшая в сеть фотография с места, где нашли мертвым 10-летнего мальчика, разошлась там мгновенно. Поэтому еще до официального объявления причин его смерти, ясно было всем - это убийство. Позже эксперты подтвердили - Валера захлебнулся в канале.

- Насколько я знаю, когда сына нашли, 13-летний Влад Прокопенко (имя и фамилия изменены - авт.) сознался бабушке, что вечером они избили Валеру за пределами поселка, и та повела его в полицию, - говорит Ирина. - Сейчас, по-моему, они оспаривают с Рамзиными эту «пальму первенства». Чтобы показать правосудию, что раскаялись сразу же и способствовали расследованию.

Следователи Лабинского межрайонного следственного отдела квалифицировали преступление как побои и причинение смерти по неосторожности (ст. 116 и ч.1 ст.109 УК).

Для того чтобы свести счеты с 10-летним обидчиком (следователи назвали малозначительным мотив преступления - Авт.) 6-классник Рамзин и 7-классник Прокопенко спланировали свое преступление.

- Это было спланированное убийство, какая неосторожность?! Судите сами, - возмущена мать убитого мальчика.

Друг детства Валеры — Рамзин обиделся на «Привет, Конь!» днем у расписания, второй — Прокопенко - вспомнил, что прошлым летом Валерка проткнул ему колесо на велосипеде. Призвать обидчика к ответу решили в половине пятого вечера после уроков.

Чтобы начистить Валере физиономию, как они поясняли следователям, повели его далеко за пределы поселка. Выбрали самое безлюдное место. Ничего не подозревающий мальчишка поверил в легенду про клад с деньгами и взрывпакетами.

Прокопенко шел впереди, Валеру оставили в середине, Рамзин - замыкающим. Под «конвоем», перекрыв на всякий случай мальчику пути к отступлению, его привели к заросшему камышами каналу.

Валере указали на место с кладом, мол, наклонись и возьми... В это время Прокопенко схватил его, сковав движения рук, и повернул лицом к Рамзину. Тот рассказал на следствии, как несколько раз сильно ударил младшеклашке в живот, а потом толкнул в канал с водой. По словам второго участника расправы - Прокопенко - этого он уже не видел. Выполнив свою задачу, 13-летний палач ждал своего напарника поодаль. Рамзин же признался, что толкал Валеру к воде и успокоился, только когда тот плюхнулся-таки в ледяную жижу.

- Где Валера?

- В канале.

Оба в сумерках вернулись домой. Валера остался там навсегда.

Мальчика нашли рыбаки

Из материалов дела:

Факт совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ, нашел свое подтверждение. Получены достаточные доказательства, прямо указывающие, что данные запрещенные уголовным законом деяния совершены Рамзиным (23.06.2005 года рождения). Он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, по результатам расследования получены достаточные доказательства, указывающие, что малолетние Рамзин и Прокопенко (17.08.2004 года рождения), не достигшие возраста уголовной ответственности, избили Полякова.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала обоих вменяемыми и отдающими отчет своим действиям.

- 26 мая 2018 года мы прекратили уголовное дело по факту причинения смерти малолетнему Полякову В.А. на основании части 1 статьи 20 УК РФ, то есть в связи с недостижением обвиняемыми возраста уголовной ответственности, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" следователи Лабинского СО.

То есть, по российским законам, детей не наказывают за убийство детей.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Директор школы №30 Людмила Мордвицкая в поселке Мостовском дает ученикам Рамзину и Прокопенко исключительно положительные характеристики. Она встала грудью на их защиту, когда мама убитого мальчика потребовала хотя бы перевести убийц в другую школу. Имена малолетних преступников были известны, но Рамзин продолжал учиться с братом убитого Валеры в одном классе.

- Официальных данных о ходе следствия у нас не было, - говорит «Комсомольской правде» Мордвицкая. - Поэтому изолировать детей друг от друга не было оснований. Сейчас мы поговорили с родителями мальчиков, нашли понимание и перевели все-таки их в другие школы поселка.

По сей день она уверена, что смерть Валеры - несчастный случай.

- Нам известно, что он захлебнулся, но в основном, замерз, - продолжает педагог. - Уголовное дело закрыто.

Называть вещи своими именами не стремится никто. То ли, правда, запутались в юридических терминах, то ли удобна позиция «ничего не слышу, ничего не знаю».

Зато объяснение тому, что после конфликта с Рамзиным, Ирина Полякова перестала отпускать в школу старшего Женю, находится сразу. У матери - судимости. Кстати, статьи уголовного кодекса, по которым ее обвиняли (они погашены), тщательно расписаны зачем-то в постановлении суда по Рамзину и Прокопенко. Как будто матери, требующей изоляции малолетних подонков, отказывают в сочувствии, намекая, что она не имеет на это морального права из-за своего прошлого. Как в зазеркалье! Но сын «уголовницы» никого не убил!

- Если я отсидела, значит, моего ребенка можно убивать что ли? - говорит Ирина.

Конфликт между 12-летним Женей и Рамзиным возник после того, как стало известно, кто виновен в гибели Валеры. На перемене мальчишка схватился с убийцей. А маме Ирине после уроков позвонила учительница.

- Она спросила: «Женя домой пришел?». Я тогда рассвирипела, говорю, толкнул?! Он уже одного толкнул. Если вы его не уберете из класса, я за себя не ручаюсь, - Полякова позвонила директору с требованием изолировать Рамзина.

И пока этого не произойдет она решила не пускать Женю в школу совсем.

- А вам чисто по-человечески не страшно, что в стенах школы выросли такие чудовища? - спрашиваю директора Мордвицкую.

- Конечно, у нас шок тоже, от таких благополучных детей никогда ничего не ожидаешь. Что до Валеры... так он был преимущественно на домашнем обучении, нелегко ему давались предметы, - отвечает директор отстраненно-назидательным тоном.

РОДИТЕЛИ УБИЙЦЫ: «НАМ УГРОЖАЮТ!»

Родителям преступников, «не достигших возраста уголовной ответственности», удобно, что соседи и знакомые не разбираются в терминах. Мать Рамзина по-прежнему работает воспитателем одного из детских садов в Мостовском.

- Сашку выпустили, значит, он не виноват, - налево и направо отвечают Рамзины на укоризненные взгляды земляков. - Краевая комиссия решила так.

Более того, пользуясь своим исключительным положением, они позволяют себе не являться в суд, когда комиссия по делам несовершеннолетних и районная прокуратура взывают к перевоспитанию.

- Он у бабушки на каникулах, - зачитывают в процессе, где решается вопрос о помещении малолеток в спецшколу.

Несчастные Поляковы в доме напротив наблюдают за тем, как Рамзины издеваются и над ними, и над правосудием.

- Вы почему в суд не пришли? - записывает очередное безнадежное видео, обращаясь к ним, мама убитого мальчика.

- Тебе-то что? - отвечают родители убийцы их сына.

Хотя видео все-таки пригодилось. После этого диалога на балконе Рамзины написали заявление в полицию на главу семейства Поляковых - Александра.

- Отца вызвали в отдел, что он им угрожает расправой, - рассказывает Ирина. - Чтобы доказать, что мы не угрожали, я предоставила им это видео. На нем он ругается в их адрес.

Полякова-старшего наказали рублем за хулиганство в адрес родителей мучителя его сына. Штраф он уже оплатил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/665491" frameborder="0"></iframe> Семья Поляковых встретились с родителями убийц.

Отца убитого мальчика наказали за ругательства в адрес родителей малолетнего убийцы

- В соцсетях пишут о самосуде..., - в глазах Александра Полякова читается полная растерянность.

- О чем ты, у нас еще один сын, - обрывает его Ирина.

Но лицом к лицу с убийцей своего сына они еще не встречались...ни разу, хотя их дома расположены напротив друг друга.

- Но если я его увижу, не знаю, как могу отреагировать..., - стиснув зубы говорит мать.

МЕЖДУ ТЕМ

Поляковы предпринимают тщетные попытки наказать убийц своего сына. Они наняли адвоката, чтобы уже в апелляционной инстанции доказать необходимость изоляции Рамзина и Прокопенко (на страже их прав, закон не позволяет даже называть настоящие фамилии малолетних преступников - авт.). В суде на этом настаивала администрация Мостовского района, ОПДН и начальник полиции. Но за "хорошие характеристики" малолеток не стали помещать в спецшколу, разведя только по общеобразовательным поселковым. Никакого покаяния от родных Поляковы тоже не дождались.

- Мы подали жалобу в краевой суд, и настаиваем на том, что потерпевшая сторона не присутствовала ни на одном из процессов в первой инстанции. Родителей убитого Валеры Полякова просто забыли пригласить на заседание, - говорит защитник семьи.