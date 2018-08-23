Их спас Христос: В Новороссийске чудом выжила пара, дрейфовавшая в открытом море

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-23T13:36:49+03:00

Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян 4 ночи и 5 дней были без еды и воды [фото]

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В эту историю просто невозможно поверить, пока не услышишь удивительный рассказ из уст самих героев. Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска отправились на рыбалку. А в итоге остались один на один с морем, бушующими волнами без еды и пресной воды, лишь с надеждой выжить.

Норд-Ост

Все случилось 8 августа. Пара купила новенькую резиновую лодку и решила порыбачить в районе Мысхако.

- Около 17:00 мы приехали на пляж. Спустили надувную лодку на идеально гладкую поверхность моря, оно было таким спокойным. С собой взяли ящик со снастями, четыре удочки, фонарик и 100-граммовую пачку семечек. Телефоны свои оставили в машине, планировали-то поплавать буквально полчаса. Закрыли автомобиль и поплыли, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Надежда Ватрушкина. - Минут через 20 разыгрался норд-ост - ветер подул с берега, нас стремительно стало уносить в море. Мы, естественно, тут же взялись за весла и начали грести обратно. Но все равно с места, считай, не сдвинулись.

Пара старалась активно работать веслами, помогала руками, но их все дальше уносило в море. В какой-то момент большая волна выбила из рук девушки весло. Как потом окажется, это их не последняя потеря…

От палящего солнца было невозможно спрятаться, кожа слезала тонким слоем.

Суда проходили мимо

Потом были безрезультатные попытки докричаться до кораблей, яхт, танкеров... Надежда и Михаил махали руками, ярко-розовыми шортами, чтобы привлечь внимание моряков, но никто их не слышал. Лишь один танкер пустил ракету в их сторону, но спустя время снялся с якоря и уплыл.

Первую ночь пережили с трудом. Пара была в отчаянии, не знала, что им делать.

- Когда совсем стемнело, начался шторм, было ужасно холодно. Лодку постоянно заливало. Воду постоянно вычерпывали шортами, чтобы не пойти ко дну, - вспоминает ту страшную ночь Надежда. - Спали с Мишей по очереди, следили друг за другом, нас в любой момент могло перевернуть. Очень хотелось, чтобы поскорее рассвело, чтобы лучи солнца хоть немного согрели нас.

Но в итоге с самого утра палящее солнце сжигало кожу потерявшихся на морских просторах рыбаков. Укрыться было нечем, из вещей – лишь кепки, которые почти не спасали.

Михаил и Надежда до последнего верили в чудо.

Жажда. И жажда выжить

О том, где они находились, пара понимала с трудом. Их лодку постоянно швыряло от Мысхако до Утриша.

- Нам было страшно, мы боялись гроз на горизонте по ночам, боялись, что дельфины прокусят лодку, боялись, что кто-то из нас не проснется, когда лодку начнет переворачивать девятый вал, - продолжает Надежда Ватрушкина. - Три дня, что мы находились в море, был шторм. Трижды нас переворачивало. После этого потеряли все. Под воду ушел пакетик семечек. Это единственное, что у нас было с собой из еды! Яркие шорты, которыми мы размахивали, когда видели очередной приближающийся корабль, унесло течением, в воду упали ключи от машины, часы и второе весло.

У них не осталось ничего, лишь вера и надежда на спасение.

- После того, как все наши вещи пошли ко дну, муж привязал наши руки веревкой к лодке, стало полегче. Когда нас вновь переворачивало, мы уже были уверены в том, что хотя бы лодку не потеряем, - говорит Надежда.

Их спас Христос

Четыре ночи и пять дней семья находилась в открытом море. Одному Богу известно, что они пережили. Им безумно хотелось есть, но больше мучала жажда. Они мечтали сделать хотя бы один глоток пресной воды, но вокруг лишь соленое море.

- Три дня без пресной воды с таким ветром вполне можно продержаться. Но чувствуешь себя ужасно. В итоге жажда взяла верх, на четвертый день мы стали пить морскую воду, - объясняет Надежда. – Единственное, что нам оставалось, это молиться… И на пятый день нас спас Христос! Около 12:00 в дымке на горизонте мы заметили серый корабль, который шел прямо на нас. Мы сначала даже не поверили, думали, что нам все это кажется, но нет – это было наяву.

Судном-спасителем оказался красно-черный танкер под греческим флагом «Крити Рок». Именно его команда и вытащила обессиленную семью.

Моряки сбросили им спасательные круги и веревочную лестницу, по которому Михаил Алавердян смог подняться на борт, а затем помочь выбраться жене.

Надежду и Михаила спустя пять дней спасли.

- Экипаж разношерстный (филиппинцы, греки, русский, румын), но для нас - просто золотой. Нас обследовали, накормили, напоили, дали одежду и поддерживали нас все время на борту. Так мы нашли новых друзей, и очень ждем их после рейса к нам в гости, - делится Надежда Ватрушкина. – Но самое удивительное мы узнали потом. Оказывается капитана корабля зовут Христос Константинидис. Каждый день в обед он молится у себя в кабинете на четвертом этаже. Но в тот день, 12 августа, почему-то вышел на палубу. Говорит, словно чувствовал, что должен быть именно там. Когда команда заметила нас, то тут же передала ему о людях за бортом. Нас спасли!

15 августа спасенную семью забрали пограничники, отправили на проверку спецслужбам в порту. Спустя пару часов Надежда и Михаил оказались на берегу.

- Кроме родных и друзей нас никто не искал. Не было МЧС, проплывающие мимо танкеры и корабли, даже если и видели нас, машущих и зовущих на помощь, не догадывались сообщить на берег, чтобы кто-то другой нас подобрал, - недоумевая, говорит Надежда. - Почему мы живы? Потому что каждый, кто искал нас, мистическим образом помог. Потому что мы сами верили, что наше время еще не пришло. Потому что мы не боялись и не паниковали, а справлялись и терпели. И когда кто-то из нас говорил «если мы выберемся», второй тут же поправлял «не если, а когда мы выберемся…». Я очень надеюсь, что наша история кому-то поможет, иначе зачем мы все это переживали?

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Если вас унесло в море

Не паникуйте, не расходуйте напрасно силы.

Не размахивайте руками - медленным движением одной руки вы быстрее привлечете внимание.

Крикнуть можно не более двух-трех раз - если вас не услышали сразу, новые крики, скорее всего, не помогут.

Не сбрасывайте одежду, она поможет поддержать температуру тела на несколько градусов выше температуры воды и защитит от солнца.

Избавьтесь от неплавучих предметов.

Чтобы согреться, делайте статическую гимнастику: напрягая и расслабляя мышцы.

Даже в теплой воде старайтесь двигаться, только чтобы удержаться на плаву.

Если вы в спасательном жилете, то для сохранения тепла сгруппируйтесь, обхватив грудь руками, и поднимите бедра, чтобы вода как можно меньше омывала область паха. Действуйте так же и на матрасе.

В темное время суток плывите на свет.