На Кубани девятиклассниц, избивших 13-летнюю школьницу, поставят на учет в полиции

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-24T11:30:39+03:00

У пострадавшей девочки зафиксировали несколько синяков и ссадин.

А тех, кто снимал издевательства на телефон, «возьмут на карандаш» в школе [фото, видео, опрос]

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- Так, я не поняла, это что такое? Ты о****а? На колени вставай, извиняйся! -рыжая старшеклассница берет за волосу другую девочку и тянет ее голову вниз.

- Нет! - отвечает ей школьница, сидя на корточках, с трудом сдерживаясь, чтобы не упасть.

Но к ней подходит вторая девчонка с косичками и бьет по ногам, заставляя упасть на колени.

- Прощения, сука, проси! - подбегает третья хулиганка в красных кроссовках, хватает за голову и опускает за волосы вниз.

В это момент рядом с ними находится толпа сверстников. Парни стоят в стороне - слышен смех. Каждое действие девушек они комментируют, звучат непристойности, разборки школьниц они снимают не телефон, ведут прямые эфиры в своем Инстаграм, но влезать даже не думают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/665659" frameborder="0"></iframe> Поселок Первомайский, избиение школьницы Видео: youtube.com/Stepin RJ.

- Извини меня, пожалуйста… – тихо отвечает школьница, лицо ее почти лежит на земле.

- В глаза ей смотри! – заставляет повторить слова прощения, отпустив ее голову.

- Извини меня, пожалуйста, - поднимаясь, говорит школьница.

Но спустя минуту девушку вновь заставляют опуститься на колени. Она приносит извинения еще раз, на что получает сильную оплеуху. Девушки громко кричат, их речь почти невозможно разобрать, но спустя еще время школьница снова получает пощечину.

- Все, ее от****ели, все это видели, – на этом запись инцидента прерывается.

Позже это видео попало в соцсети. Автор ролик пожелал остаться неизвестным, однако сообщил, что «зачинщики драки - дети сотрудников правоохранительных органов, потому инцидент собираются замалчивать».

А произошло все вечером, 13 августа, в поселке Первомайском Красноармейского района. Здесь жителей - не больше 1000 человек.

Инцидент произошел в поселке Первомайском Красноармейского района.Фото: Евгения ХИЛЬКО

На весь населенный пункт одна школа, маленькая детская площадка с качелями и сельский ДК.

- Администрация у нас только в поселке Октябрьский, в семи километрах отсюда, там же пункт полиции и участковый. Так что мы здесь немного от жизни отрезаны, - говорит продавец кваса в киоске. - Развлечься ни у нас, ни в соседних поселках особо негде. Дети летом от безделья маются.

На весь поселок одна детская площадка с качелями.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Вот и в этот раз школьники сами себе организовали развлечение.

- Девочку, которую избили, зовут Даша. Она живет в Октябрьском, учится в школе №5. Там же учатся и те трое, что затеяли драку. Они, кстати, раньше приятельницами были, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ира Котова (имя и фамилия изменены – Авт.), знакомая с девушками.

Издевательства над сверстницей устроили 16-летняя Юлия Караулова*, 15-летняя Юлия Грибоедова и 15-летняя Владислава Самойлова, которая стала главной зачинщицей конфликта. Именно эта девушка, считают в полиции, «забила стрелку» Даше. Она пригласила ее выяснить отношения за домом культуры в Первомайском, туда же позвала своих подруг в качестве поддержки и около 20 знакомых – в качестве зрителей.

Издевательства над сверстницей устроили 16-летняя Юлия (на фото слева), 15-летняя Юлия и 15-летняя Владислава.

- Владислава из поселка Рисоопытный. Давно состоит на профилактическом учете в школе. Сама она из неблагополучной семьи, ее родители пьют, дочьговорят, не отстает. О том, у какой девушки работают родители в органах, сейчас выясняется. Но инцидент слишком громкий, выйти сухими из воды ни у кого уже не получится, - говорит «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Разборки школьницы устроили у здания местного ДК.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Что стало причиной такой жестокости со стороны девушек?

- Одни говорят, что пацана не поделили, другие - что девушка, которую побили, говорила гадости за спиной у этой троицы. Правду они, скорее всего, не скажут, - уверена одна из жительниц поселка Первомайского Ирина Брагина. - Ужасно другое – Дом культуры в момент разборок был закрыт, но ни сторожа, ни охранника там не было. Вокруг поляны, деревья, из живности иногда прогуливаются козы. Убивать будут – никто и не услышит.

Именно здесь издевались школьницы над Дашей. Вокруг - никого, лишь пара пасущихся коз.Фото: Евгения ХИЛЬКО

К счастью, трагедии удалось избежать. У Дарьи зафиксировали лишь несколько синяков и ссадин.

- С моей дочкой все хорошо, она находится сейчас рядом со мной. Помощь нам не нужна, спасибо, - заверила «Комсомолку» мама Дарьи Юлия Викторовна. - Замолчать этот инцидент, я думаю, не получится, расследование случившегося находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

Пострадавшая Дарья сейчас находится дома вместе с родными.

Расследование в районе продолжается, в поселке Октябрьском уже провели заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и комиссии по профилактике правонарушений. Сюда приглашали родителей участников разборки.

В школе №5 прокомментировать инцидент «КП» - Кубань» отказались – директор бросила трубку. Однако не исключено, что после разбирательств прославившаяся троица в школе будет на контроле.

Девочки учатся в школе №5, что находится в поселке Октябрьский.

- Поскольку девушки, наносившие телесные повреждения, не достигли возраста уголовной ответственности (напомним, она наступает с 14 лет – Авт.) их поставят на профилактический учет в полиции, - сообщил источник в правоохранительных органах. - А тех, кто в момент инцидента стоял рядом или снимал происходящее, на камеру, поставят на внутришкольный учет.

*Имена и фамилии изменены в соответствии с требованиями законодательства.