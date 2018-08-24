2018-08-24T15:14:15+03:00
Туризм

На Кубани штрафуют туристов, отказывающихся заплатить курортный сбор

Многие отдыхающие уверены, что деньги они уже заплатили во время покупки путевки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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С 16 июля в Краснодарском крае официально стали взимать курортный сбор с туристов. Он составляет 10 рублей с человека в сутки. В нашем регионе участие в проекте принимают Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, а также Джубга, Небуг, Новомихайловское и Шепси.

Накануне власти Кубани даже отчитались о том, сколько средств они выручили благодаря сбору за две недели – с 16 по 31 июля. Сумма внушительная - 14 миллионов рублей, на минутку.

Но оказалось, что многие отпускники, приезжающие на Черноморское побережье погреть косточки, отказываются платить сбор. Правда, пока ситуация массовый характер не носит.

- Они мотивируют это тем, что уже заплатили за путевку, с которой объект размещения отчислит налоги, - объясняют в Ассоциации туроператоров России. - Есть и те, кто считает, что приезжая в отель по системе «все включено», уже освобожден от каких-либо дополнительных расходов.

Чаще всего такие гости пишут заявление в самом отеле на отказ от уплаты сбора. Затем документ в региональный департамент по сбору, а оттуда уже в судебный департамент, где туристу выписывают штраф - от 500 до двух тысяч рублей.

- Важный момент, о котором стоит помнить всем туристам - курортный сбор оплачивается только в отеле. Как только отдыхающий внес сумму, ему выдают квитанцию, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» в минкурортов Краснодарского края.

Кроме того, напомним, есть очень много исключений. Федеральный закон предусматривает 19 категорий льготников, среди которых инвалиды, ветераны и члены их семей, те, кто работает на курортах, а также малоимущие. Кроме того, на Кубани от уплаты курортного сбора освобождены все жители Краснодарского края.

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