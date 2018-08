Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовера

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-24T16:23:12+03:00

Причина 1: 7 наград за последний год

HONDA CR-V олицетворяет реалии современного отечественного рынка, когда покупатель хочет, чтобы в его автомобиле был привлекательная внешность, просторный салон с богатым оснащением уже в базовой комплектации, мощной, но экономичный двигатель, высокий клиренс и хорошая проходимость, но при этом отличная динамика на трассе. Доказательством того, что японскому автоконцерну удалось совместить эти качества в одной модели, являются высокие оценки, которые получила HONDA CR-V пятого поколения со стороны профессионального сообщества:

- «Лучший автомобиль за свои деньги» (Best Cars for the Money) в сегменте компактных внедорожников в 2018 году, который ежегодно проводит крупный и популярный американский журнал News & World Report

- «Лучшая покупка в 2018 году» среди двухрядных компактных внедорожников с 5 пассажирами, по данным компании Kelly Blue Book (KBB). Kelley Blue Book – одна из крупнейших консалтинговых компаний в автомобильной отрасли США, которая с 1926 г. выпускает свои аналитические обзоры и сравнение моделей;

- «Кроссовер 2018 года» от экспертного сообщества популярного отраслевого издания Motor Trend;

- «Самая желанная покупка» в категории компактных внедорожников по мнению читателей Edmund.com, ведущей автомобильной торговой и информационной платформы в США;Кроссовер Honda CR-V завоевал третье место в рейтинге самых популярных SUV за 5 месяцев 2018 года по версии агентства focus2move.

-«Лидер по остаточной Стоимости» 2017 по результатам исследования «Расчет потери стоимости легковых автомобилей за три года эксплуатации» от аналитического агентства «Автостат»;

- Высшая оценка за безопасность Top Safety Pick+ по итогам усложненной программы тестирования IIHS (институт безопасности движения США).

Причина 2: Стоимость владения кроссовером Honda CR-V в Волгограде

Обладание автомобилем помимо первоначальных затрат, связанных с его покупкой, предусматривает и ряд ежегодных выплат, про которые будущие владельцы очень часто не вспоминают. В основном все сравнивают первоначальную стоимость автомобиля, забывая, что потом могут возникнуть дополнительные расходы. Рассмотрим стоимость владения кроссовером Honda CR-V пятого поколения при его эксплуатации на территории города Волгограда:

- Топливо. При среднем пробеге за год в 15 000 км и стоимости бензина АИ-92 в 41,55 рублей за литр владелецу кроссовера за год придется потратить около 47 970 рублей.

- Страховка. Обязательное ОСАГО для владельцев Honda CR-V в Волгограде составляет для модели с двигателем 2,4 литра - 7 139 рублей, а для 2-литрового кроссовера – 6 246 рубля.

- Налог. Владелец авто ежегодно уплачивает налог государству, для 5 поколения HONDA CR-V с мотором 2,4 литра – 6 510 рублей, с 2-литровым двигателем – 2 625 рубля.

Качество, надежность и комфорт - все это HONDA CR-V

Таким образом, с учетом трат на бензин, ОСАГО и налога примерная стоимость владения HONDA CR-V составляет:

Для модели с двигателем 2 литра – около 54 тысяч рублей;*

Для кроссоверов с мотором 2,4 литра – в районе 61 тысяча рублей.*

За год собственник вместительного кроссовера HONDA CR-V американской сборки потратит примерно столько же, сколько и владелец среднестатистической бюджетной иномарки отечественного производства. При этом качество, надежность и комфорт HONDA CR-V значительно выше. А с учетом высокой остаточной стоимости, которую сохраняет модель, приобретение HONDA CR-V – это разумное решение.

Отзывы реальных владельцев HONDA CR-V в России

Отечественные собственники HONDA CR-V в своих отзывах на интернет-площадках отмечают среди положительных черт кроссовера его дизайн, качество материалов, надежность.

Николай взял себе кроссовер HONDA CR-V в конце прошлого года. С его слов успел перед очередным повышением цен, чему очень рад. Выбрал себе модель с 2,4-литровым двигателем, мощностью 186 лошадиных сил. Внешность автомобиля нравится, как и салон. Внутри отделка сделана на отлично – приятная на ощупь мягкая кожа, удобные кресла с множествами настроек и современные технические решения (подогрев сидений, зеркало заднего вида с автозатемнением, большой ЖК дисплей и т. д.). К габаритам привык быстро, помогли передними и задними датчиками парковки и камера бокового обзора. На дороге – динамика у машины отличная, а благодаря высокому клиренсу и полному приводу без проблем езжу и к родителям в деревню и с семьей загород по грибы или с друзьями на рыбалку. Для себя недостатков по наполнению кроссовера не вижу, своих денег HONDA CR-V несомненно стоит.

Юрий купил HONDA CR-V в январе 2018 года в комплектации Executive c мотором 2.0 на 150 л.с. Первое время переживал по поводу динамики авто – думал, что мощности для такого автомобиля маловато, но опыт показал обратное, машина и скорость держит хорошо и разгоняется отлично. При полной загрузке (4 человека в салоне и заполненный багажник) по трассе езжу на скорости 110-130 км/ч. На автомобиле можно позволить себе и большую скорость, но с учетом установленных камер гонять сильно не приходится, так как получать письма счастья желания нет. С моей агрессивной манерой езды расход по трассе выходит в районе 10 литров с учетом работающего кондиционера подключенных планшета, телефона. Если ездить спокойно, то можно уложиться в 8 литров на 100 км. В городском режиме с учетом пробок показатели чуть выше. эти цифры устраивают. По бездорожью на машине не катался, но благодаря полному приводу зимой из проблем на авто не испытывал. Кроссовер спокойно выезжал из глубокого снега, так и к родителям в деревню спокойно по заснеженной дороге ездил. Внутри HONDA CR-V места много. Всей семьей в нем размещаемся комфортно. На заднем ряду места достаточно и для взрослого и для того чтобы детские кресла поставить. При этом подогрев есть не только у передних сидений, но и у задних. Так как сегодня все ездят со своими гаджетами, то наличие в салоне 4 USB-портов (по 2 шт. спереди и сзади) очень помогает. Автомобиль довольно тихий, шум снаружи не проникает, мотора почти неслышно даже при резком наборе скорости. За рулем своей HONDA CR откатал пока немного, но машиной доволен.

Кроссовер завоевал третье место в рейтинге самых популярных SUV за 5 месяцев 2018 года по версии агентства focus2move.

Артур за рулем HONDA CR-V с октября 2017 года. Выбрал эту модель кроссовер из-за внешности и оснащения. Дизайн автомобиля понравился сразу, как только прочитал первые обзоры про него, потом при тест-драйве только убедился в своей правоте. Обновлённая платформа, внушительные параметры, турбомотор, шикарный салон. Внутри качественные материалы и полностью американская сборка. Панель радует глаз, мягкий пластик, кожа на сидениях и классная прострочка. Первоначально удивлялся количеству клавиш и настроек мультимедийной системы. Приборная доска легкочитаемая, за рулем не отвлекаешься на поиск информации. На дороге чувствую себя уверенно, настройка руля впечатляет. Инженеры поработали над подвеской, она хорошо сбалансирована: неровностей на дороги не чувствую, но при этом и управляемость авто в поворотах не страдает.

Виталий брал HONDA CR-V в качестве семейного автомобиля. Предварительно смотрел несколько вариантов кроссоверов, после тест-драйва остановился на этой модели. С первой поездки в машине обратил внимание на комфорт в салоне, большое количество различных помощников водителя и управляемость. Если жене больше понравилась вместительность салона, подогрев передних и задних сидений, высокий уровень безопасности, то для себя среди преимуществ этого авто могу выделить дизайн, технические характеристику и поведение на дороге. У меня переднеприводная HONDA CR-V с 2-литровым бензиновым мотором и мощностью в 150 л.с. Подвеска комфортная и не ухудшает управления. В салоне побочных шумов нет, дополнительно делать шумоизоляцию не планирую. Внутри удобные кожаные сиденья с боковой поддержкой. Так как за рулем кроссовера бываю как я, так и жена, то функция памяти настроек у водительского сиденья очень кстати. Пространства внутри много, можно было и третий ряд спокойно ставить. Мультимедийная система отличная, все читабельно, настройки интуитивные, разобрался сам, в инструкцию к автомобилю лезть не пришлось.

HONDA CR-V - лучшая покупка в 2018 году

Григорий купил HONDA CR-V осенью прошлого года. К выбору машины подошел основательно, почитал обзоры, посмотрел сам несколько вариантов в салонах, поездил на тест-драйвы. Свой выбор остановил на Honda CR-V по нескольким причинам: большой салон, богатое оснащение, управляемость. Внутри машины просторно, при этом авто очень компактно выглядит и в городе удобно на нем перемещаться. Обзор отличный, с парктрониками и камерой даже ночью парковаться легко. Скорость набирает быстро, сказывается, что под капотом мотор в 2,4 литра с мощностью 186 л.с. По проходимости, уверен, что пройдет по любым сугробам. Кроссовер пока новый и испытания не проводил, но наличие полного привода и большого клиренса радует. Внутри все сделано добротно, кнопки удобно расположены, есть много мест, куда можно положить то, что часто вожу с собой. Взял авто с отделкой сидений светлой кожей, смотрится очень круто. Климат-контроль отличный – зимой тепло, а летом нежарко в машине. С навигацией и светодиодной оптикой на дороге комфортно ездить в темное время суток. Зимой оценил удобство бесключевого доступа и запуска, включаешь автомобиль заранее и к моменту посадки в салон, внутри все прогрето и готово к поездке.

