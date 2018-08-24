2018-08-24T18:29:47+03:00
Происшествия

В Сочи объявили план «Перехват» и ищут укравших 30 миллионов рублей у местного бизнесмена

В городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия [видео]
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Мужчина погнался за грабителямиМужчина погнался за грабителямиФото: Юлия ДУБИНА
Изменить размер текста:

Бизнесмен из Сочи Илья Б. ( имя изменено) приехал на улицу Пасечную вместе со своим знакомым на своем же авто. Пока товарищ ходил по делам, Илья ждал его на парковке. И тут дверь его машины открыл мужчина в маске.

- Бабки давай, - приставил ствол в бок Илье неизвестный.

У сочинца в машине лежали 30 миллионов рублей. Поговаривают, что он продал недвижимость, вот и не успел еще перевести эту сумму на счет в банке.

Испуганный мужчина протянул деньги. А грабитель сел в белую Kia Rio и дал по газам. В это время знакомый Ильи как раз подходил к машине.

- Садись быстрее, вон ту белую Kia надо догнать, они меня ограбили, - кричал Илья, переходя на мат.

Видео погони за иномаркой уже появилось в сети. В машине Ильи был установлен видеорегистратор.

- Он ствол мне в бок приставил, - продолжал рассказывать Илья, пока его товарищ вел машины. - Да вон та машина на абхазских номерах, в маске он был.

- Как они вычислили? - удивляется товарищ.

Илья лишь матерился. Но догнать преступников мужчинам не удалось. Белая иномарка унеслась в неизвестном направлении.

В Сочи ввели план «Перехват», сейчас полиция останавливает и проверяет все былые Kia Rio. И даже распространили ориентировку на водителя Kia Rio

По предварительной информации, водитель Kia Rio - кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост - приблизительно 170-175 сантиметров. Он был в коричневой рубашке с желтыми вставками, бриджах. Так же рассматривается версия, что грабитель был не один.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - скупо сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в краевом ГУ МВД.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Суд уходит в астрал: медиум уверяет, что слышит голос умершего индуса и просит полмиллиона рублей
Сибирячка Лола Байкова передает людям волю покойного индуса и учит бороться с пришельцами. Однако обижается, когда ее последователей называют сектой [фото, видео]
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Новости 24