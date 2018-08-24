В Сочи объявили план «Перехват» и ищут укравших 30 миллионов рублей у местного бизнесмена

СЕГОДНЯ 18:07 2018-08-24T18:29:47+03:00

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Бизнесмен из Сочи Илья Б. ( имя изменено) приехал на улицу Пасечную вместе со своим знакомым на своем же авто. Пока товарищ ходил по делам, Илья ждал его на парковке. И тут дверь его машины открыл мужчина в маске.

- Бабки давай, - приставил ствол в бок Илье неизвестный.

У сочинца в машине лежали 30 миллионов рублей. Поговаривают, что он продал недвижимость, вот и не успел еще перевести эту сумму на счет в банке.

Испуганный мужчина протянул деньги. А грабитель сел в белую Kia Rio и дал по газам. В это время знакомый Ильи как раз подходил к машине.

- Садись быстрее, вон ту белую Kia надо догнать, они меня ограбили, - кричал Илья, переходя на мат.

Видео погони за иномаркой уже появилось в сети. В машине Ильи был установлен видеорегистратор.

- Он ствол мне в бок приставил, - продолжал рассказывать Илья, пока его товарищ вел машины. - Да вон та машина на абхазских номерах, в маске он был.

- Как они вычислили? - удивляется товарищ.

Илья лишь матерился. Но догнать преступников мужчинам не удалось. Белая иномарка унеслась в неизвестном направлении.

В Сочи ввели план «Перехват», сейчас полиция останавливает и проверяет все былые Kia Rio. И даже распространили ориентировку на водителя Kia Rio

По предварительной информации, водитель Kia Rio - кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост - приблизительно 170-175 сантиметров. Он был в коричневой рубашке с желтыми вставками, бриджах. Так же рассматривается версия, что грабитель был не один.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - скупо сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в краевом ГУ МВД.