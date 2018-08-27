Кубанский казачий хор впервые выступит на гандбольном матче

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-27T11:32:03+03:00

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31 августа в краснодарском дворце спорта «Олимп» матчем «Кубань-Ростов-Дон» откроется новый гандбольный сезон. И начнется борьба за Суперкубок России по гандболу среди женских команд. Между прочим, этот турнир впервые пройдет в столице Кубани.

Гандбольный клуб «Кубань» на первый матч сезона приглашает болельщиков совершенно бесплатно.

На церемонии открытия выступит легендарный Кубанский казачий хор. Артисты нашли время в своем плотном гастрольном графике, чтобы впервые спеть на гандбольном матче.

- Прославленный творческий коллектив, который в этом году отмечает свое 207-летие, с радостью ответил на наше приглашение открыть матч за Суперкубок России между «Кубанью» и «Ростов-Доном», - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе гандбольного клуба «Кубань». – Артисты исполнят несколько песен, включая гимн России.

Встреча состоится 31 августа в 18:30 во дворце спорта «Олимп».