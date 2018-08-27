В часовне героев Частной Военной Компании Вагнера зажгли поминальную свечу

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-27T11:56:40+03:00

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В часовне под городом Горячий Ключ Краснодарского края, построенной в память о погибших героях так называемой ЧВК «Вагнера», этим утром зажгли поминальную свечу. Поводом послужила смерть американского сенатора Джона Маккейна на 82-м году жизни.

Известно, что Маккейн не жалел жестких слов, когда речь заходила о России. Он приветствовал ужесточение антироссийских санкций, наше государство называл «бензоколонкой, лишь притворяющейся страной», а также критически отзывался о президенте РФ Владимире Путине. В одной из книг он окрестил российского лидера «злым человеком» и выражал мнение, что президент хочет разрушить либеральный миропорядок, охраняемый США.

Правда, жестко высказывался американский политик и в адрес президента Штатов Дональда Трампа. Так, после встречи Путина и Трампа в Хельсинки Маккейн сокрушался, что выступление американского лидера было «одним из самых позорнейших» среди других президентов США, а сам саммит называл трагической ошибкой.

Подобные высказывания американского политика отошли на второй план для настоятеля часовни близ Горячего Ключа отца Василия. В беседе с журналистами он пояснил, что каким бы ни был человек при жизни, это не столь важно, когда речь идет о смерти, поэтому нужно просить бога об упокоении его души и отдать дань его памяти. Как рассказал Василий, прощаясь с кем-то, люди должны все отпустить и не злорадствовать над смертью.

Настоятель добавил, что столкнулся с подобным злорадством, когда в Сети появились фейки о массовой гибели сотен добровольцев из России в Сирии. Священник вспомнил, как тогда некоторые украинцы бегали с гробами и «зубоскалили над горем близких» и попросил не уподобляться таким людям. Не менее показательный случай произошел и во время кемеровской трагедии. Гибель шестидесяти россиян стала для украинцев поводом поупражняться в злословии и распространении недостоверной информации. Такие пляски на костях погибших недопустимы для уважающей себя нации, подчеркнул настоятель и отметил, что именно отношение к погибшему врагу отличает честного человека от негодяя.

Джон Маккейн участвовал во Вьетнамской войне, прожил пять с половиной лет в плену и был отпущен на свободу в 1973-м году в соответствии с Парижским соглашением. Впоследствии Маккейн поддался в политику и вошел в палату представителей конгресса США. Пять раз избирался сенатором от штата Аризона.

Примерно год назад стало известно, что сенатор серьезно болен – у него диагностировали рак мозга. Сначала политик боролся с онкозаболеванием, однако новые осложнения вынудили его прекратить борьбу. В ночь на 26 августа Джон Маккейн скончался. Соболезнования в связи с его смертью приходят со всего мира.