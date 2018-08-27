День города Геленджика: Парад невест, шоу гидроциклов и «Алые паруса»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-27T14:20:02+03:00

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- В волнах сверкает солнечный блик, с радостью встретил нас Геленджик. В парках и скверах всюду цветы, это мой город, город мечты, - звонко чеканил слова мальчик, поздравляя курорт, его жителей и гостей с праздником.

И у самых маленьких – праздник!

25 августа солнечному Геленджику исполнилось 187 лет. Поздравления от местных жителей город начал принимать с самого утра. На набережной рядом с администрацией выстроились школьники и детсадовцы. Они своими детскими и звонкими голосами рассказывали стихи о родном городе. Рядом кружили огромные надувные Винни-пух, Кролик, казак с казачкой и расписные чашки.

Сказочные герои на улицах городаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Готовиться к празднику дети начали заранее. Ребята сделали несколько картин, на которых изобразили солнце, рыбку, новые скверы и парки, карандаши и бегемота. Их всех они соединили в один большой пазл, рядом с которым можно было сфотографироваться на память. А маленькая девочка Ева смастерила большое сердце, которое вместе с мэром города Виктором Хрестиным повесила на стенд.

Мэр Геленджика Виктор Хрестин на праздникеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Это было первое поздравление и признание в любви курорту от маленьких геленджичан. Кстати, интерактивных и развлекательных площадок на праздник заготовили с избытком. Вот, в стороне заканчивается детский велопарад. Девочки и мальчики с усилием делают последний рывок, и победителей встречает на финише блестящий салют.

Старт велозабегаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А на сцене уже вовсю идут танцы с песнями. Девушки в летящих платьях зажигательно двигаются, барабанщики в лазурных костюмах мастерски перебирают палочками, создавая торжественную и радостную атмосферу.

Центр любви переместился в Геленджик

На празднике присутствуют знаменитые гости – юмористка Клара Новикова, поэт-песенник Симон Осиашвили и Валерий Левушкин (тот самый Лева из «АБВГДейки»!). Они вместе с мэром смотрели выступления артистов на разных станциях и общались с туристами и местными жителями, которые то и дело подбегали к ним за фотографией.

Знаменитости на праздникеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Клара Новикова в Геленджике - частый гость. Здесь ей всегда рады – дарят цветы и говорят комплименты, в ответ артистка признается городу в любви.

- Я много лет уже в День города здесь. Я очень люблю этот город. Помню его много лет назад, сейчас он стал потрясающе красивым. Еще я люблю Ялту, но в нее, к сожалению, не вкладывают столько денег, возможностей и любви, как это сделано здесь. Мне кажется, что центр любви перемещается сюда, в Геленджик, - восхищается Клара Борисовна.

Любимая скульптура всех отдыхающих - "Белая невеста"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

О любви к этому городу говорит и красивый памятник «Белой невесте», окутанный множественными историями и легендами. По одной из них, так звали прекрасную деву, исцелившую весь поселок своим волшебным кольцом. По другой, это название связано с красивыми рабынями, которые в далекие времена проживали на этой территории и были проданы туркам. Писатель Александр Куприн и вовсе считал, что белый цвет просто синоним города, ведь здесь все цветет. Как бы то ни было, но эта скульптура стала самым главным символом курорта. И в День рождения города ее окружили танцующие девушки в белых платьях, а ведущий рассказывал зрителям кинематографичные истории о Геленджике.

Все побратимы в гости к нам

А в это время на море начался парад гидроциклов. Они за спиной у Посейдона показали настоящее водное шоу. Морской царь вместе со своей свитой следили за выступлением вместе со зрителями.

Спектакль с ПосейдономФото: Кирилл ВЕРШИНИН

По всей набережной работают ярмарки с вкуснейшими угощениями и изделиями ручной работы. Здесь можно найти все – от картин с морскими пейзажами до бронзовых статуй.

Работает станция и городов-побратимов. А их у Геленджика много - Ангулем, (Франция); Хильдесхайм (Германия); Калифея (Греция); Витебск (Белоруссия); Нетания (Израиль). Артисты в национальных костюмах поздравили курорт своими танцами и песнями на своих родных языках. И мелодии игриво разливались по площади.

Живые скульптурыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Идем дальше. Детские площадки полны играющих малышей. Их мамы подходят к мэру, благодарят его за работу и просят фото. Там же активный папа вручил для снимка в Instagram своего ребенка Кларе Новиковой. К ним же подбегает мальчишка, который с утра рассказывал на площади стихотворение.

- Долго учил слова, интересуется Виктор Хрестин у мальчонки.

- Выучил легко. Стихотворение же простое, про мой любимый город! – отвечает детсадовец.

«Ассоль под присмотром создателя!»

Праздник плавно передвигается к памятнику «Алые паруса». Там должны открыть скульптуру автору этого знаменитого произведения – Александру Грину. И новая статуя уже виднеется, правда, пока она скрыта от глаз белым полотном. Горожанам и туристам не терпится посмотреть на новенькую скульптуру.

-Теперь наша Ассоль будет под присмотром своего создателя, - шепчутся местные.

И вот, после танцев и импровизированной сценки по мотивам повести, к тканевому полотну подбегают девчонки и сдергивают его. Перед горожанами во всей красе предстает бюст писателя Александра Грина. Его бронзовый лик светится под лучами южного солнца, освещая собой площадку. Туристы и местные подбегают к нему, чтобы сфотографироваться. Теперь в городе появился новый герой!

Бюст Александру ГринуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А в это время на пляже загорают отдыхающие. Геленджик – один из самых популярных городов Краснодарского края для туристов. Лазурный берег, близость гор и свежий воздух так и манят сюда. Дышать здесь действительно легко. И виновниками такого удовольствия являются реликтовые пихты. В Геленджике они растут на каждом шагу, не только украшая курорт, но и оздоравливая всех гостей.

А в небе – огни салюта

На время бурные поздравления городу утихли. Все ждут вечера, чтобы насладиться концертом и танцами. А пока отдыхающие бродят по ярмаркам, едят мороженое и слушают песни о Геленджике.

- Столько песен, посвященных одному городу, я еще не слышала. Здесь будто каждый житель – поэт и певец, - говорит своей подруге девушка Вика.

25 августа в Геленджике танцевали все!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Плавно наступает вечер. На Центральной площади собирается все больше народа. И вот, ведущий у микрофона, зажигательная музыка звучит из колонок, артисты волнуются перед выступлениями – все готово.

На сцену выходит глава города Виктор Хрестин. Местным жителям вручают знаки отличия, медали и свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы и награждает победителей смотра-конкурса по благоустройству.

- Благодарю вас за любовь к городу, преданность и доброе отношение. Уверен, впереди нас ждет еще масса достижений, успехов и новых побед, - поздравил город глава.

Торжественная часть окончилась и можно веселиться! Для этого мэрия Геленджика позвала на праздник юмористов из жюри фестиваля «Москва-транзит». Клара Новикова и другие артисты повеселили геленджичан шутками, даря им улыбки и заводное настроение. Поздравить Геленджик приехал и эстрадный певец Эд Шульжевский. Он порадовал зрителей своими новыми треками в живом исполнении.

Завершился вечер праздничным салютом, озарившим прекрасную Геленджикскую бухту. Яркие огни отражались в море и счастливых глазах отдыхающих.