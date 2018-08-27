«Парней завалило камнями»: федерация альпинизма Кубани о гибели спортсменов в горах Северной Осетии

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-27T16:55:36+03:00

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Тела трех альпинистов из Краснодарского края доставили во Владикавказ для выяснения причин их смерти. Предварительно, на опасном маршруте в горах Северной Осетии, куда направились 28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара завалило камнепадом. Однако сложно поверить, что опытные спортсмены, в числе которых был профессиональный спасатель, могли попасть в такую ловушку.

- Что поделать?! Горы — это потенциально опасная территория. Здесь ни в коем случае нельзя бравировать своими навыками и профессионализмом, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» один из руководителей Федерации Андрей Дергачев. - Почему вместе попали в камнепад? Вместе спускались, вместе и попали.

Однако выводы по поводу причины смерти альпинистов будут делать эксперты. В частности, свое заключение после трагедии сделают в МЧС.

- Что там в действительности произошло, они определят по характеру травм, местонахождению снаряжения, - говорит Дергачев. - Кроме того, всероссийская комиссия альпинизма проведет свое расследование. Делать эти оценки на месте, где нашли тела - бессмысленно. Даже снять ребят оттуда было большой проблемой. Погиб спасатель, который участвовал в эвакуации тел.

Опытный экспедитор, геолог по образованию Андрей Дергачев предполагает, что причиной обрушения горы, которую рассчитывали покорить альпинисты, стало интенсивное таяние снега.

- Вообще, все горы осыпаются. Но лето было жаркое, ледники начали таять с удвоенной силой, делая камни хрупкими, - говорит он.

Самым опытным в группе погибших альпинистов был 36-летний Анатолий Барабаш. Он не раз вызволял из беды людей в числе сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Анатолий Барабаш работал спасателем в ЮРПСОФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы скорбим по поводу гибели альпинистов, - говорят в филиале ведомства в Краснодаре. - Анатолий Барабаш был отличным парнем. Но свои соболезнования родным выразим, когда они будут готовы их принимать.

У него остались жена и двое детей.

26-летний Александр Садаев - весельчак и балагур - таким его помнят однокурсники по мединституту. Экстрим был у него в крови. Рискованными восхождениями Саша увлекся недавно, всего пару лет назад. До этого большой страстью молодого человека было море. Он плавал на серфе (в горы, кстати, доску он привез с собой) участвовал в рейдах на яхте. Видимо, выбор медицинской специализации врача-травматолога был продиктован его пристрастиями к опасностям.

Александр Садаев - врачом-травматологомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Спасите его, он нужен своим пациентам, - прямо во время поисков писали неравнодушные в соцсетях Северо-Кавказского спасотряда.

Страничка в соцсетях 28-летнего Алексея Тукмакова тоже переполнена горными пейзажами. Его - жителя приморского Новороссийска, тянуло посмотреть на бескрайнюю водную гладь с высоты птичьего полета. И делал он это много-много раз.

Алексей Тукмаков (слева) работал в нефтегазовой сфереФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У всех ребят были семьи, - говорит Дергачев.

Однако о запрете на восхождение по опасному маршруту, которым в последний раз шли полные сил мужчины, речь не идет.

- В авариях тоже бьются люди каждый день. Но они не перестали ездить на машинах из-за этого, - ставит глава Федерации безапелляционную точку в разговоре.

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