Колдовали пять часов: кубанские хирурги спасли сразу двух пациентов с редким заболеванием

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-27T16:40:47+03:00

Чтобы спасти жизнь пациентам, врачам приходится стоять за операционным столом по нескольку часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Расслоение аорты - редкая и сложная патология. Это когда главный сосуд в организме, который снабжает кровью все органы, «изнашивается». Бывает, что из-за давления или атеросклероза стенка аорты начинает рваться, что может привести к очень печальным последствиям. Сначала происходит разрыв сосуда, нарушается питание внутренних органов, а потом наступает гибель человека, у которого диагностировали расслойку аорты.

- Заболевание это сложное и достаточно редкое. И чтобы спасти пациента, его необходимо оперировать, - рассказали «КП» -Кубань» в краевой клинической больнице №2.

Когда в больницу к сосудистым хирургам доставили 69-летнего мужчину, после обследования его сразу же увезли в операционную. Когда он попал в больницу, жаловался на сильную боль в спине и животе.

- Расслоение аорты привело к нарушению кровоснабжения почек и кишечника. Любое промедление грозило неминуемой гибелью мужчины. Ждать нельзя было ни минуты, - говорят в больнице. - Потребовался большой хирургический доступ, чтобы добраться к месту, где от аорты отходят сосуды, питающие внутренние органы, поэтому разрез был сделан на груди и животе.

Пять часов сосудистые хирурги колдовали над пациентом. Они восстановили кровоток и «залатали» аорту. Операция прошла успешно.

Не успел мужчина прийти в себя после хирургического вмешательства, как в больницу доставали еще одного пациента с подобным диагнозом. У мужчины было хроническое расслоение грудного отдела аорты.

Только в отличие от предыдущего пациента, этот страдал давно от недуга. Из-за отслойки аорты он не мог нормально ходить, постоянно жаловался на страшные боли в ногах, которые постоянно распухали.

- Экстренная операция спасла ему жизнь, - говорят в больнице. - Одномоментно восстановлен просвет грудной аорты и протезированы брюшная аорта с подвздошными артериями. Здоровый кровоток в организме был восстановлен.

Операция также ждилась пять часов. Сейчас оба пациента уже дома, чувствуют себя хорошо и жалеют, что раньше не сделали эту операцию.