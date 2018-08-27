Вениамин Кондратьев посетил педагогический совет Краснодарского края

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-27T17:36:47+03:00

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Конференция научно-педагогической общественности края прошла в новейшей школе на 1550 мест. Всего через неделю ее порог переступят ребята, для которых она станет родной, а пока здесь встретились, чтобы обсудить повестку дня директора школ и высокопоставленные гости со всего края, в том числе, Вениамин Кондратьев.

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

«Это пример не только для Кубани, но и для всей России. – поделился впечатлениями о школе Максим Бондаренко, глава Приморско-Ахтарского района. – Школа совершенно уникальная, она впечатляет масштабом, качеством отделки, озеленением, и, конечно, классами. Уверен, мы приехали сюда не зря, будем перенимать опыт».

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

Компанией «ЮгСтройИнвест» действительно было сделано немало. Построенная и сданная в рекордно короткие сроки школа стала еще и одной из самых продуманных. Учебные лаборатории по оснащению соответствуют всем стандартам, а классы укомплектованы по последнему слову техники. В южной столице эта школа станет самой большой и самой современной. Безопасности детей здесь уделили особое внимание. Вся территория школы огорожена, установлено 140 камер видеонаблюдения, войти в школу вы сможете только при наличии пропуска, а родители могут держать руку на пульсе, зная где находится ребенок благодаря новейшей системе смс-оповещения. Помимо прочего, «ЮгСтройИнвест» учел транспортную доступность и тщательно продумал визуальный облик прилегающей территории. Учебное заведение располагается среди зеленых аллей и арт-объектов, для удобства построена новая дорога и остановка.

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

«Эта школа стала проектом, в который коллектив группы компаний «ЮгСтройИнвест» вложил весь свой профессионализм, опыт и душу, рассказывает директор по строительству компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Игорь Кобозев Мы хотели создать современную, комфортную, большую и светлую школу для ребят и, думаю, мы с этой задачей справились. Это место, где детишки смогут учиться, и всесторонне развиваться. Куда они действительно захотят приходить каждый день, ведь мы подумали не только о функциональности, но и об уютной обстановке».

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

Быть спортивным и закаленным, раскрыть творческие стороны своей личности здесь очень просто. На территории в 2,5 тысячи квадратных метров ребята смогут найти что угодно: стадион с натуральным покрытием, 3 спортивных зала, тренажерный зал и гимнастический городок, музыкальные и хореографические залы. А в актовом зале одаренные школьники смогут попробовать себя в роли режиссеров, постановщиков или актеров. «ЮгСтройИнвест» сделал его настоящей творческой мастерской и оборудовал костюмерными, режиссерскими и гримерками.

Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

Сегодня «ЮгСтройИнвест» входит в пятерку крупнейших застройщиков России. Кроме того, является одной самых социально-ориентированных строительных компаний. Школа № 66 стала десятым подобным объектом «ЮСИ», введенным в эксплуатацию. В копилке застройщика было 8 детских садов и одна школа. А уже в будущем году она пополнится еще одним детским садом на 300 мест с ясельными группами в микрорайоне «Губернском».