20 нереальных фотографий Кубани

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-11T18:01:00+03:00

- Не может быть, это где-то за границей! - первое, что приходит в голову, когда смотришь эти фотографии.

Мы, жители Краснодарского края, давно привыкли к пейзажам Геленджика, субтропикам Сочи и степям Таманского полуострова. И часто просто не замечаем той природной красоты, которая нас окружает. А ведь и в нашем крае полно уникальных мест: пейзажи, не хуже норвежских, сказочные домики, как в Испании, дворцы, словно выстроенные индийскими мастерами. И уникальная природа.

Мы собрали 20 крутых снимков, которые сделаны в Краснодарском крае, а вовсе не где-нибудь за границей.

1. И у нас в стране ей свой Диснейленд. Находится он в Сочи. Парк аттракционов в крутыми горками, забавными качелями и уморительными киногероями - в самом сердце Олимпийского парка. По вечерам в сочинском Диснейленде особенно сказочно. Не хватает только волшебной палочки, Чеширского кота и Белого Кролика из «Алисы в стране чудес». Хотя и они тоже тут появляются.

Российский ДиснейлендФото: Иван ВИСЛОВ

2. Подобных красот в мире просто нет! И это не просто слова, а выводы ученых, которые исследовали Лагонакское нагорье. Плато Лаго-Наки соединяет два региона — Адыгею и Краснодарский край. И только здесь уникальное сочетание сотен видов различной растительности и рельефа. На плато получаются не только красивые фотографии, тут от пейзажей просто дух захватывает.

Плато Лаго-НакиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

3. Готовы поспорить, что вы не сразу узнали это местечко! Просто потому, что именно с этого ракурса на скалу Петушок, которая находится в Горячем Ключе, редко кто смотрит. Обычно туристы любуются ее, стоя на вершине.

Горячий Ключ, скала ПетушокФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

4. «Партизанская поляна» в окрестностях Гузерипля. Такое название этот райский уголок получил еще в годы гражданской войны. Именно здесь кубанские партизаны разбили тогда свою базу. А в годы Великой Отечественной войны уже адыгейские партизаны прятали здесь от немцев лошадей, которых сгоняли с лугов.

Партизанская полянаФото: Евгений МАХАНЬКО

5. Гора Большой Тхач. Просто дух захватывает!

Большой ТхачФото: Евгений МАХАНЬКО

6. Еще немного, и кипарисы на озере Сукко под Анапой станут такими же золотыми. Никто точно не помнит, как болотные кипарисы попали в эти края, но из-за торчащих прямо из воды деревьев этот уголок природы полюбили романтики со всей страны. И живописно здесь в любое время года.

Озеро СуккоФото: Евгений МАХАНЬКО

7. Это вовсе не Мальдивы и не Бали, а наш родной Геленджик.

8. Маяк в Геленджике, местечко для влюбленных.

9. Лавандовые поля парка Краснодар.

Парк КраснодарФото: Евгений МАХАНЬКО

10. Завораживают и обычные кубанские поля.

Кубанские поляФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

11. Адыгея, Чертов палец. Эту скалу так прозвали по внешнему виду. Хотя жители станицы Даховской видят со своего населенного пункта вовсе не палец, а колокольню. Поэтому местные называют эту достопримечательность по-другому - скала-колокольня.

12. Это вовсе не швейцарская деревушка, а набережная реки Мзымта в Розе Хутор.

Роза ХуторФото: Иван ВИСЛОВ

13. Российская Ницца — сочинский морпорт. Здесь паркуют свои яхты богачи со всей России. А недавно в порт курорта даже заглядывала одна из самых дорогих лодок в мире — яхта Алишера Усманова. Примерная стоимость судна составляет около 480 миллионов долларов.

14. Сахрайские водопады в районе станицы Даховской, что в Адыгее.

Сахрайские водопадыФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

15. Ни за что не поверите, но это кладбище находится в Краснодарском крае. В Апшеронске захоронены погибшие в годы воны немецкие солдаты. Правительство России предоставило эту территорию, площадью в три гектара, в распоряжение Германии. Этот погост построен в 2005-2008 годах Немецким народным союзом. Сюда привезли останки немецких солдат со всего Северного Кавказа, Ростовской области и других городов России.

Немецкое кладбище в АпшеронскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

16. Гуамское ущелье.

Гуамское ущельеФото: ГОНЧАРОВ Валерий

17. Еще в Гуамском ущелье находится самая длинная узкоколейная железная дорога в России. И она, несмотря на свой вид, действующая! Раньше эту железку использовали для перевозки леса, а теперь она - туристическая достопримечательность.

Гуамское ущельеФото: ГОНЧАРОВ Валерий

18. Когда в Краснодаре салютуют, соседи из Адыгеи видят город таким.

Краснодар со стороны АдыгеиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

19 На Кубани развита сельскохозяйственная авиация. Обработка полей - достаточно завораживающее зрелище.

Обработка кубанских полейФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

20. Альпийские луга Кубани.