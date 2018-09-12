2018-09-11T18:01:00+03:00
Общество

20 нереальных фотографий Кубани

Таким Краснодарский край и Адыгею многие не видели
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Эта красота - в СочиЭта красота - в СочиФото: Иван ВИСЛОВ

- Не может быть, это где-то за границей! - первое, что приходит в голову, когда смотришь эти фотографии.

Мы, жители Краснодарского края, давно привыкли к пейзажам Геленджика, субтропикам Сочи и степям Таманского полуострова. И часто просто не замечаем той природной красоты, которая нас окружает. А ведь и в нашем крае полно уникальных мест: пейзажи, не хуже норвежских, сказочные домики, как в Испании, дворцы, словно выстроенные индийскими мастерами. И уникальная природа.

Мы собрали 20 крутых снимков, которые сделаны в Краснодарском крае, а вовсе не где-нибудь за границей.

1. И у нас в стране ей свой Диснейленд. Находится он в Сочи. Парк аттракционов в крутыми горками, забавными качелями и уморительными киногероями - в самом сердце Олимпийского парка. По вечерам в сочинском Диснейленде особенно сказочно. Не хватает только волшебной палочки, Чеширского кота и Белого Кролика из «Алисы в стране чудес». Хотя и они тоже тут появляются.

Российский Диснейленд Фото: Иван ВИСЛОВ

Российский ДиснейлендФото: Иван ВИСЛОВ

2. Подобных красот в мире просто нет! И это не просто слова, а выводы ученых, которые исследовали Лагонакское нагорье. Плато Лаго-Наки соединяет два региона — Адыгею и Краснодарский край. И только здесь уникальное сочетание сотен видов различной растительности и рельефа. На плато получаются не только красивые фотографии, тут от пейзажей просто дух захватывает.

Плато Лаго-Наки Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Плато Лаго-НакиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

3. Готовы поспорить, что вы не сразу узнали это местечко! Просто потому, что именно с этого ракурса на скалу Петушок, которая находится в Горячем Ключе, редко кто смотрит. Обычно туристы любуются ее, стоя на вершине.

Горячий Ключ, скала Петушок Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Горячий Ключ, скала ПетушокФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

4. «Партизанская поляна» в окрестностях Гузерипля. Такое название этот райский уголок получил еще в годы гражданской войны. Именно здесь кубанские партизаны разбили тогда свою базу. А в годы Великой Отечественной войны уже адыгейские партизаны прятали здесь от немцев лошадей, которых сгоняли с лугов.

Партизанская поляна Фото: Евгений МАХАНЬКО

Партизанская полянаФото: Евгений МАХАНЬКО

5. Гора Большой Тхач. Просто дух захватывает!

Большой Тхач Фото: Евгений МАХАНЬКО

Большой ТхачФото: Евгений МАХАНЬКО

6. Еще немного, и кипарисы на озере Сукко под Анапой станут такими же золотыми. Никто точно не помнит, как болотные кипарисы попали в эти края, но из-за торчащих прямо из воды деревьев этот уголок природы полюбили романтики со всей страны. И живописно здесь в любое время года.

Озеро Сукко Фото: Евгений МАХАНЬКО

Озеро СуккоФото: Евгений МАХАНЬКО

7. Это вовсе не Мальдивы и не Бали, а наш родной Геленджик.

Геленджик Фото: Евгений МАХАНЬКО

ГеленджикФото: Евгений МАХАНЬКО

8. Маяк в Геленджике, местечко для влюбленных.

Геленджик, маяк Фото: Иван ВИСЛОВ

Геленджик, маякФото: Иван ВИСЛОВ

9. Лавандовые поля парка Краснодар.

Парк Краснодар Фото: Евгений МАХАНЬКО

Парк КраснодарФото: Евгений МАХАНЬКО

10. Завораживают и обычные кубанские поля.

Кубанские поля Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Кубанские поляФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

11. Адыгея, Чертов палец. Эту скалу так прозвали по внешнему виду. Хотя жители станицы Даховской видят со своего населенного пункта вовсе не палец, а колокольню. Поэтому местные называют эту достопримечательность по-другому - скала-колокольня.

Адыгея Фото: Евгений МАХАНЬКО

АдыгеяФото: Евгений МАХАНЬКО

12. Это вовсе не швейцарская деревушка, а набережная реки Мзымта в Розе Хутор.

Роза Хутор Фото: Иван ВИСЛОВ

Роза ХуторФото: Иван ВИСЛОВ

13. Российская Ницца — сочинский морпорт. Здесь паркуют свои яхты богачи со всей России. А недавно в порт курорта даже заглядывала одна из самых дорогих лодок в мире — яхта Алишера Усманова. Примерная стоимость судна составляет около 480 миллионов долларов.

Сочи, морпорт Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи, морпортФото: Иван ВИСЛОВ

14. Сахрайские водопады в районе станицы Даховской, что в Адыгее.

Сахрайские водопады Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Сахрайские водопадыФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

15. Ни за что не поверите, но это кладбище находится в Краснодарском крае. В Апшеронске захоронены погибшие в годы воны немецкие солдаты. Правительство России предоставило эту территорию, площадью в три гектара, в распоряжение Германии. Этот погост построен в 2005-2008 годах Немецким народным союзом. Сюда привезли останки немецких солдат со всего Северного Кавказа, Ростовской области и других городов России.

Немецкое кладбище в Апшеронске Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Немецкое кладбище в АпшеронскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

16. Гуамское ущелье.

Гуамское ущелье Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Гуамское ущельеФото: ГОНЧАРОВ Валерий

17. Еще в Гуамском ущелье находится самая длинная узкоколейная железная дорога в России. И она, несмотря на свой вид, действующая! Раньше эту железку использовали для перевозки леса, а теперь она - туристическая достопримечательность.

Гуамское ущелье Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Гуамское ущельеФото: ГОНЧАРОВ Валерий

18. Когда в Краснодаре салютуют, соседи из Адыгеи видят город таким.

Краснодар со стороны Адыгеи Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Краснодар со стороны АдыгеиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

19 На Кубани развита сельскохозяйственная авиация. Обработка полей - достаточно завораживающее зрелище.

Обработка кубанских полей Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Обработка кубанских полейФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

20. Альпийские луга Кубани.

Это тоже Кубань Фото: Евгений МАХАНЬКО

Это тоже КубаньФото: Евгений МАХАНЬКО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
На въезде в Анапу поставили бронетранспортер
В Сочи медики спасли от слепоты двойняшек, родившихся на 28 неделе
На Кубани железнодорожник попался на взятке
«АиФ-Юг» приглашает краснодарцев на молодежный историко-культурный фестиваль «Истории достоинства»
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
В Сочи предпринимателю запретили устраивать сплавы по реке Мзымта
На Кубани к отопительному сезону готовы 92% объектов
В Краснодаре под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка
ВТБ в Краснодарском крае на треть нарастил объем кредитования бизнеса
В Юбилейный микрорайон пустят больше трамваев на время ремонта перекрестка Тургенева и Калинина
В районной больнице Ейска работал врач без медицинского образования
Сохранением и развитием парка «Солнечный остров» в Краснодаре занялся краевой штаб
В Краснодаре пройдут две экологические акции
В OZ МОЛЛ разыгран первый автомобиль VOLVO
В Сочи во время пьянки женщина убила сожителя кухонным ножом